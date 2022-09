Festa evento al Tenax di Firenze

Share Facebook

Twitter

Allora come adesso, al Tenax. Allora come adesso Pankow e Soul Hunters sul palco e Larry in consolle.

Si chiude mercoledì 21 settembre al Tenax di Firenze, con la festa-evento “Cabaret Futura 2”, la rassegna Anni Hottanta Remix dedicata ai suoni, all’estetica ai protagonisti di quel laboratorio di creatività che è stata Firenze negli anni 80.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito https://link.dice.fm/vb2c77fbf913 o via email a firenzeanni80@gmail.com.

Niente amarcord, ma il tentativo di guardarsi nello specchio di allora per trovarvi nuove occasioni e nuovi stimoli. E proseguire quel percorso. I live, gli incontri e le performance delle scorse settimane sono andati tutti sold-out, con pubblico da ogni angolo d’Italia, a dimostrazione dell’interesse (anche storico) che la creatività fiorentina degli anni 80 ha generato.

Alfieri della scena industrial e pionieri dell’EBM, i fiorentini Pankow vantano oltre 40 anni di carriera e fan in tutto il globo, in particolare negli Stati Uniti. Le trame elettroniche si intrecciano a testi ispirati, provocatori e ricchi di richiami letterari, come dimostra anche il recente album “Never Trust a White Man”. Dal vivo sono una vera potenza, con live impreziositi da visual ispirati all’estetica 80. La formazione attuale allinea Maurizio Fasolo, Alessandro Cellai e Enzo Regi alle tastiere, Bram Declercq alla voce.

Da non perdere Soul Hunters. Quella al Tenax sarà una delle rare occasioni per tornare a vedere dal vivo il progetto di Nicola Vannini, primo cantante dei Diaframma, indomito agit prop del periodo, oggi presidente di una delle maggiori etichette e agenzie di distribuzione indipendente. Sul palco sarà affiancato da Gigi Masini al basso, Stefano Magnaschi e Giacomo Aloigi alle chitarre, tastiere e programming.

E come nelle notti Tenax anni 80, dopo i concerti, tutti in pista a ballare insieme a Larry Dj. A cura di Bruno Casini, Anni Hottanta Remix è il progetto speciale di Confservizi Cispel Toscana realizzato in collaborazione con il Museo Marino Marini di Firenze e con Alia Servizi Ambientali Spa per l’Estate Fiorentina del Comune di Firenze.