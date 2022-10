“Ricordi” il singolo più venduto della settimana

Share Facebook

PINGUINI TATTICI NUCLEARI al primo posto della classifica FIMI/Gfk Italia dei singoli più venduti della settimana con RICORDI, il nuovo brano. Dopo due anni ai vertici delle classifiche airplay e FIMI/Gfk, salutano la splendida stagione estiva, cavalcata dal multiplatino Giovani Wannabe e da un incredibile tour, con RICORDI, uscito il 23 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy.

Ricordi è una delicatissima storia d’amore e di speranza, di un passato che si perde a ogni sorgere del sole, di un amore che non cede al buio e si rinnova ogni giorno nei piccoli gesti, nel desiderio di un futuro luminoso e privo di zone d’ombra.

“Ricordi è una canzone a più strati”, racconta Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari. “A un primo ascolto può sembrare una semplice canzone d’amore, ma in realtà è una storia di speranza e sofferenza. Talvolta i ricordi sono l’unica cosa a cui ci si può aggrappare per vivere una parvenza di normalità, anche in un rapporto di coppia. Una storia d’amore è per definizione storia condivisa, storia d’insieme, e i ricordi sono i mattoni con cui questa si costruisce. È solo nella memoria di momenti belli che il peso di un futuro incerto può trovare sostegno e sollievo. Nella canzone una coppia si trova a ripercorrere i propri istanti migliori, insieme ai più difficili e ai più divertenti. Versano in una situazione di grande sconforto: a causa di una malattia neuro degenerativa lei sta progressivamente perdendo pezzi di sé. Qualche ricordo è frammentato, qualcuno è sbiadito, ma tutti tornano in qualche modo vivi nel momento in cui lui glieli rievoca con piccoli, semplici e dolci gesti quotidiani.”

È una prestigiosa collezione di Dischi d’Oro, di Doppio, Triplo e Quadruplo Platino, con una permanenza ai vertici delle classifiche di oltre novanta settimane, quella che accompagna il successo della band più ascoltata e amata del momento, con più di un miliardo di streaming, che ha recentemente ripercorso la propria storia con il brano Dentista Croazia, un omaggio dedicato a ogni membro della band e agli oltre 250mila fan che hanno reso il tour di quest’estate indimenticabile.