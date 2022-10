Share Facebook

Esce il 18 ottobre per Warner Music Italy "Non vale", il nuovo singolo di FEDERICO BARONI.

“Non vale”, brano scritto da Federico Baroni con Pierdavide Carone e prodotto da Riccardo Scirè, affronta il tema dell’incomunicabilità: quante volte piuttosto che esprimere liberamente le nostre emozioni o i nostri pensieri, abbiamo preferito tacere, per non ferire gli altri o non essere feriti? Quante volte ci siamo tenuti tutto dentro, lasciando che i rapporti si deteriorassero senza un reale motivo?

“Non vale” parla proprio di questo: l’incapacità di comunicare all’interno di un rapporto, inteso non solo come una relazione di coppia, ma di amicizia, famiglia o lavoro.

Federico Baroni spiega così il nuovo singolo: «Questo brano è molto importante perché parla di una situazione che ho vissuto in prima persona. Quella che può sembrare una critica rivolta a qualcun altro in realtà è rivolta proprio a me stesso. Molte volte non ho detto quello che pensavo realmente lasciando che i rapporti con le persone a cui volevo veramente bene finissero senza una vera spiegazione. Da questa riflessione personale è nata poi una domanda: che cosa conta? Che cosa vale davvero fare per non distruggere un rapporto a cui teniamo? Cosa invece “Non vale” fare per non lasciare andare via le persone che ci sono più vicine?».

Federico Baroni, riminese classe ‘93, è uno dei busker più seguiti d’Italia. A 18 anni si trasferisce a Roma, dove studia alla LUISS (dove si laurea poi in Economia e Management e consegue un Master in Music Business) e a 21 comincia a scrivere i suoi primi inediti e a fare l’artista di strada. Nel 2015 intraprende un Summer Tour da busker per le strade di tutta Italia, accompagnato da due videomaker che documentano l’esperienza. Nel 2016 viene notato dai giudici di “X-Factor”, che lo portano ai Boot Camp. Lo stesso anno viene chiamato da Fiorello a “Edicola Fiore”, dove presenta live un suo brano inedito. Nel 2017 partecipa ad “Amici di Maria De Filippi”. Dopo l’esperienza televisiva, nel 2018 pubblica i singoli inediti “Spiegami”, “Domenica” e “Non Pensarci”, brano che anticipa l’album d’esordio omonimo, uscito ad aprile 2019 accompagnato dal video di “Profumo”. Federico ha presentato l’album con diversi appuntamenti instore in tutta Italia, oltre che con uno speciale evento “outstore” (il primo in Italia) in Piazza Duomo a Milano. L’album ha esordito alla posizione 22 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia, ed è stato promosso con uno street tour di cinque date nelle principali città italiane. Nello stesso anno Federico ha aperto i concerti di Max Gazzè e James Morrison. Nel 2021 dà il via a un nuovo progetto discografico con l’uscita del singolo “Jackpot” e la realizzazione del primo Double Vertical Music Video al mondo, premiato con menzione speciale al Vertical Movie Festival di Roma. A ottobre 2021 esce il secondo estratto “Pur di stare con lei” in duetto con Folcast. Attualmente sta lavorando al suo secondo album, prodotto da Riccardo Scirè. Il 1° marzo 2022 pubblica “Chilometri”, brano dedicato all’amico Michele Merlo, che è stato seguito dal “Chilometri street tour”, nelle principali piazze e città italiane. A giugno 2022 pubblica “Fino a tardi”, singolo accompagnato dalla realizzazione del primo video al mondo realizzato attraverso l’utilizzo di smart glasses di ultima generazione. Nella stessa estate apre i live di La Rappresentante di Lista, Max Pezzali, J-Ax ed Elisa.