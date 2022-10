Inhaler le date in Italia del tour

Share Facebook

INHALER, la giovane band irlandese capitanata da Elijah Hewson, torna in Italia con tre date nel 2023: 13 maggio all’Estragon di Bologna, il 14 maggio all’Orion di Roma e il 16 maggio all’Alcatraz di Milano. La band ha pubblicato ieri il nuovo singolo “Love Will Get You There” (Universal) brano che anticipa il nuovo secondo album in uscita il 17 febbraio 2023.

Durante l’estate 2022 si sono esibiti in occasioni importanti come Glastonbury sul palco di John Peel più apparizioni a Pinkpop, Nos Alive, BBK Live, Truck, Tramlines, Lollapalooza Chicago, Summer Sonic e uno spettacolo a Dublino, passando anche a Milano ai Magazzini Generali.

A giugno gli Inhaler hanno pubblicato il singolo “These Are The Days”, il nuovo brano del gruppo dopo l’uscita del loro album di debutto “It Won’t Always Be Like This” del 2021, un record che è andato in cima alle classifiche sia nel Regno Unito che in Irlanda, vendendo oltre 120.000 copie in tutto il mondo.

La band formata da Elijah Hewson, Robert Keating, Ryan McMahon e Josh Jenkinson ha un’importante fan base e le loro tracce hanno raggiunto oltre 140 milioni di stream a livello globale.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 09.00 di giovedì 20 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 09.00 di venerdì 21 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.