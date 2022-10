Mille torna con “Monsieur Malheur”

Share Facebook

Dopo un’estate ricca di live con la sua chitarra elettrica rosa, suonando anche in apertura di Max Gazzè e Carmen Consoli, MILLE è tornata venerdì 7 ottobre con il nuovo singolo “MONSIEUR MALHEUR” (distribuito da ADA Music Italy), disponibile in streaming e digitale al link http://ada.lnk.to/MonsieurMalheur.

Da oggi, giovedì 20 ottobre, è online – al link https://youtu.be/vUtUBz78ulo – anche il videoclip del brano, diretto da Marco Carlos Cordaro e Federico Alessandro Galli, con le coreografie curate da Paolo Vecchione. Il video è formato da un’unica scena che si ripete in loop, apparentemente sempre uguale, ma in realtà con dettagli diversi che si aggiungono al ripetersi della stessa sequenza, simboleggiando come le cose si evolvano sotto i nostri occhi senza che noi ce ne accorgiamo.

Lo stesso mood ironico che troviamo nelle immagini sono anche il fulcro del testo e della musica di “Monsieur Malheur”, un brano fresco in cui MILLE usa tutta la potenza magnetica della sua voce per raccontare la storia di una ragazza che ama vivere la vita a pieno: “Ballare è quello che mi piace fare quando faccio musica, – racconta la cantautrice – mi gaso quando la gente balla e canta contemporaneamente. Questa canzone difende il piacere legittimo di godersi la vita, difende le ‘cattive ragazze’ descritte come stronze, disperate, sole, ma soprattutto diverse da come vengono invece dipinte quelle brave, vergini e sante. Faccio quello che voglio e me la canto e me la suono a 153 bpm.”

Il nuovo singolo, prodotto da UNBERTOPRIMO, MILLE e Alessandro Di Sciullo, arriva dopo “Sì, Signorina” – disponibile al link https://ada.lnk.to/sisignorina – brano con cui l’artista ha vinto l’1MNext e che ha presentato per l’occasione sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma. È online anche il video girato interamente su pellicola, diretto da Fabio Cotichelli per Video Ex Machina e visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=SWsI6aCgRQk.

Mille è una donna d’altri tempi, cantautrice e musicista nata nella provincia di Roma. Debutta nel 2020 con “Animali”, cui seguono “La vita le cose”, “Quella di Sempre”, “Cucina Tipica Napoletana”, “I Pazzi”, “Denti”. Di queste canzoni scrive e pubblica i relativi videoclip che, intrecciati tra loro, diventano un lungometraggio a puntate.

È tra i vincitori di Musicultura 2021 e riceve il “Premio della Critica Cesanelli” per la canzone “La Radio”. Il brano farà parte della tracklist del suo disco d’esordio al quale sta attualmente lavorando.

Vincitrice del 1mnext, il suo ultimo singolo è “Sì, signorina” che presenta sul palco del concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Ha pubblicato di questa canzone anche la versione in spagnolo. Durante l’estate 2022 suona dal vivo in numerose occasioni con la sua chitarra elettrica rosa ed è opening act di alcuni concerti di Carmen Consoli e Max Gazzè. Il 7 ottobre esce il nuovo singolo “Monsieur Malheur”.

Ma non solo: una laurea in Scienze della Moda e del Costume alle spalle, un progetto parallelo di musica elettronica chiamato Moseek (col quale suona in Italia e oltre confine ed è semifinalista ad Xfactor 9) e una breve, ma intensa, carriera da attrice di teatro.