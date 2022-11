In radio da oggi “Say My Name”, il nuovo singolo dei The Lathums

Questo è il primo e incendiario singolo estratto dal loro prossimo e secondo album: From Nothing To A Little Bit More, annunciato in contemporanea alla presentazione del loro più importante tour UK ad oggi e che includerà le date all’ Albert Hall di Manchester e al Roundhouse di Londra.

L’album, in uscita il 24 febbraio 2023, sarà “un atto di ribellione viste le regole del gioco”. Con un totale di 11 canzoni, From Nothing To A Little Bit More arriva dopo il loro album di debutto del 2021 e #1 in UK How Beautiful Life Can Be.

I The Lathums, dopo aver concluso un breve ed intimo tour UK, seguiranno i Kasabian nell’apertura del loro tour nelle arene. Il loro prossimo tour nella primavera del 2023 che comprenderà 11 date nel Regno Unito promette delle incredibili serate.