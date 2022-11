Esce oggi il nuovo album di Ernia

Share

Oggi 18 novembre termina un’attesa durata due anni: quella per Io non ho paura, il nuovo album di Ernia, che segue dopo due anni il fortunatissimo Gemelli (4 dischi di platino per l’album e 10 certificazioni platino per i singoli tra cui 6 solo per Superclassico, il brano che più di tutti gli ha regalato grandi soddisfazioni, oltre a ulteriori 5 certificazioni oro ricevute). Il primo singolo estratto, disponibile in radio da venerdì 18 novembre, è Bella fregatura, una perfetta sintesi delle peculiarità delle sue liriche.

Per Ernia, una delle voci più uniche e originali della “Generazione 2016”, quella che ha reinventato il sound del rap italiano portandolo ai vertici di tutte le classifiche, Io non ho paura, rappresenta un ulteriore step nella sua crescita artistica.

L’ispirazione del disco è costituita dalle ansie che la sua generazione si trova ad affrontare quotidianamente. L’ansia per un pianeta morente e una società al collasso, ben espresso

nella bellissima Rose e fiori («Andando contro le mie previsioni, non so vedere altri giorni migliori / All’orizzonte vulcani e alluvioni»); quella per un’instabilità socio-economica galoppante, approfondita nella title track («Se crolla l’umore dopo crollan le borse»); quella di un mondo in cui il diritto di parola si è trasformato in un’arma a doppio taglio, raccontata in Così stupidi («Hai sentito che qualcuno ha detto che qualcuno ha detto / Che sa un fatto

accaduto a un terzo, letto in un commento / E tu vuoi dire la tua, dire la tua, che guaio / Che i fatti della pentola li sa solo il cucchiaio»); quella per una vita talmente monotona che rischia di sembrare una prigione, come racconta in Weekend («Pensavo che per la routine servisse coraggio, che non ho / Però poi anch’io mi sono convinto a stare qui / Sai che c’è, viviamo solo il weekend»); quella di non meritare tutto ciò che ha, spiegata magistralmente ne L’impostore («Perché io sì e non loro? Siamo uguali al primo gemito / Non credo nel destino o a chi parla in modo profetico / Ma se il talento è innato allora qual è il mio merito?»).

Nonostante la dimensione collettiva di tutte le paure sviscerate da Ernia nell’album, l’artista milanese non si tira indietro quando si tratta di esporsi e raccontare le sue, di angosce. Ne è un perfetto esempio Buonanotte, una traccia intima e struggente che parte da un’esperienza profondamente personale: un’interruzione di gravidanza, con tutto il carico di pensieri e dubbi che ne conseguono. In questa lettera a suo figlio mai nato, Ernia riesce a trasmettere con delicatezza e grande lucidità i perché di una scelta sofferta ma meditata, contestualizzandone anche l’iter a livello medico e burocratico in un Paese come l’Italia, dove la questione è ben lontana dall’essere trattata con l’equilibrio necessario.

Nel solco a cui ci ha abituati fin dagli inizi della sua carriera che ha sempre visto l’alternarsi di più registri stilistici, nell’album troviamo: brani puramente rap come Bu!, Non ho sonno o Cattive intenzioni; excursus narrativi quasi cinematografici, vedi alla voce Bastava la metà; pezzi d’amore come Il mio nome o Acqua tonica; e Bella fregatura, primo singolo estratto dell’album disponibile per la rotazione radiofonica e dal sound trascinante e super-pop. Ad accompagnarlo in questo viaggio, pochi ma selezionatissimi featuring: il meglio del pop italiano incarnato da Marco Mengoni, mentori come Gué e Salmo, stelle dell’urban come Geolier, l’artista con cui in parallelo condivide da sempre un percorso artistico Rkomi e la cantautrice italo brasiliana Gaia.

Caratterizzato da uno stile senza tempo, attento alle sonorità più attuali ma con le radici ben salde nell’hip hop dei primi anni ’00, Io non ho paura si candida ad essere uno degli album più apprezzati dell’anno, grazie anche alla produzione artistica di 6IXPM e Junior K, tra i produttori più eclettici e interessanti del momento.

IO NON HO PAURA tracklist:

TUTTI HANNO PAURA (Feat. Marco Mengoni)

BU!

BELLA FREGATURA

QUALCOSA CHE MANCA Feat. Rkomi

CATTIVE INTENZIONI Feat. Salmo

BUONANOTTE

WEEKEND

ACQUA TONICA (Feat. Geolier)

COSÌ STUPIDI

BASTAVA LA METÀ (Feat. Gaia, Guè)

NON HO SONNO

IL MIO NOME

ROSE E FIORI

L’IMPOSTORE

ERNIA, all’anagrafe Matteo Professione, nasce 29 anni fa e cresce nelle strade della periferia ovest di Milano, dove vive venendo a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis. Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo e 68, ha saputo in poco tempo raggiungere un posto di primo piano nell’attuale scena musicale italiana, confermandosi un artista di grande rilievo grazie agli ottimi risultati di critica e di pubblico dell’album. Nel 2020 pubblica uno degli album più fortunati dell’anno: Gemelli, che fa il pieno di certificazioni. Il 21 maggio 2021 l’uscita di una nuova versione del progetto, arricchita da brani inediti dal titolo Gemelli Ascendente Milano.