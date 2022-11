A Febbraio esce il nuovo album di P!nk

Share

Il 17 febbraio esce “TRUSTFALL” (RCA Records/Sony Music), il nuovo attesissimo album in studio della cantautrice e icona pop internazionale P!NK!

Il disco è disponibile da oggi in pre-order (P!nk – TRUSTFALL (lnk.to)).

“TRUSTFALL” segna un entusiasmante ritorno della celebre artista sulle scene discografiche dopo “Hurts 2B Human” del 2019.

Il disco è stato anticipato questo mese in radio e in digitale dall’uscita del primo singolo “Never Gonna Not Dance Again”, coinvolgente brano prodotto dagli hitmakers Max Martin (vincitore di diversi Grammy Awards) e da Shellback, che è anche co-autore del brano insieme a P!nk.

Il video di “Never Gonna Not Dance Again”, co-diretto da P!NK e dal duo creativo Nick Florez & RJ Durell, è visibile al seguente link https://youtu.be/iqYK79jCssA.

Il brano “Never Gonna Not Dance Again” sarà presentato domenica 20 novembre sul palco degli American Music Awards 2022 a Los Angeles con una speciale performance, insieme a una commovente esibizione in omaggio a Olivia Newton-John.

L’annuncio dell’uscita del nuovo album, arriva insieme alla notizia del ritorno live di P!nk con “Summer Carnival 2023 Tour” che partirà da Toronto il 24 luglio e vedrà l’artista esibirsi negli stadi di tutto il Nord America, insieme, per alcune date, a Brandi Carlile e Pat Benatar & Neil Giraldo e, per tutto il tour, con Grouplove e KidCutUp.

Dal suo debutto nel 2000, P!NK ha pubblicato 8 album, 1 album greatest hits, ha venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo, ha all’attivo 15 singoli entrati nella Top 10 della classifica Billboard Hot 100 (quattro dei quali hanno raggiunto la #1) e ha riempito con I suoi concerti le arene di tutto il mondo. Inoltre, ha vinto 3 Grammy Awards (con 21 nomination), un Daytime Emmy Award, sette MTV Video Music Awards (incluso Vanguard Award nel 2017), 2 MTV Europe Awards, due People’s Choice Awards, è stata nominata come Billboard’s Woman of the Year nel 2013, e ha ricevuto il The Brits Outstanding Contribution to Music Award nel 2019 (prima artista internazionale a ricevere questo riconoscimento). Nello stesso anno ha ricevuto anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Nel 2021 P!NK ha ricevuto un Icon Award ai Billboard Music Award. Il suo ultimo album in studio “Hurts 2B Human” ha segnato il suo terzo debutto consecutivo alla #1 della classifica Billboard 200 e delle classifiche di vendita di 8 paesi.

Con il primo singolo estratto, “Walk Me Home”, P!nk ha raggiunto per la decima volta la #1 della classifica di Billboard Adult Pop Airplay, superando il suo stesso record di artista solista con più #1 in questa classifica. Con il successivo singolo, “Can We Pretend” P!nk conquista per la sesta e settima volta la #1 della classifica Billboard Dance Club Songs.

Alla fine del 2019, P!NK ha venduto più di 3 milioni di biglietti in tutto il mondo con oltre 156 show in 18 paesi del suo Beautiful Trauma World Tour, che è stato il più grande tour di un artista donna ad aver ottenuto un incasso così alto nella storia del Billboard’s Boxscore e ha ricevuto il Billboard’s Legend of Live Award nel novembre 2019.

Nel 2021, P!nk ha pubblicato “Cover Me In Sunshine”, un duetto con sua figlia Willow Sage Hart. Nello stesso anno, è uscito su Amazon Prime Video il suo documentario acclamato dalla critica “P!NK: All I Know So Far” insieme al suo progetto discografico “All I Know So Far: Setlist”.

P!NK sostiene diversi enti di beneficenza tra cui: No Kid Hungry, Make-a-Wish Foundation, Planned Parenthood, REVERB, Autism Speaks and Human Rights Campaign, ed è ambasciatrice UNICEF USA.