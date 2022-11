Da Amici in radio il brano di Ascanio

Share

Dal 25 Novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali “Margot” il nuovo singolo inedito di Ascanio, il giovanissimo cantautore pugliese che ha da poco terminato il suo percorso da Amici di Maria De Filippi, dove era entrato come allievo di Rudy Zerbi. Il brano parla di due ragazzi che hanno paura delle sorprese che la vita potrebbe riservargli, il tutto descritto attraverso alcune citazioni ironiche di esperienze divertenti, con un mood definito “nostalgicamente simpatico”.

Ascanio ha già all’attivo due precedenti singoli inediti, “Riaccendo la tv” (del 2021) e l’ultimo intitolato “Mood” uscito da poco più di un mese, che sta riscontrando un feedback di ascolti molto alto. Anche in questo nuovo progetto dimostra la capacità di saper usare le parole in modo fantasioso, rendendole melodiche; la sua ricerca si dirige verso uno stile che tende ad avvicinarsi ad una musicalità alternativa, portando in maniera inusuale il “suo” messaggio al pubblico. Il singolo, prodotto da Rory Di Benedetto ed Eggwyte, per l’etichetta DMB Management è distribuito dalla Sony Music Italy.

Nonostante le numerosi audizioni, tra le quali segnaliamo anche quella per XFactor, Ascanio sa di avere tutte le carte in regola per proseguire nel suo sogno; il forte istinto per la musica lo accompagna fin da piccolo, quando al posto del calcio rivolge tutte le sue energie verso il canto. Dopo pochi mesi di studi e a soli 7 anni riesce a superare le selezioni del programma televisivo di Rai Uno “Ti Lascio una Canzone”, condotto da Antonella Clerici, facendo parte di un trio e duettando con vari cantanti. Vince il “Premio della Critica” e alla fine del programma viene selezionato per una tournée in America, un’esperienza importante che gli lascia ricordo indelebile.

Tra il 2012 ed il 2013 si esibisce in altri programmi televisivi e partecipa al “XX Concerto di Natale” al Vaticano. Prosegue con passione gli studi dove si forma con un approccio più maturo verso la musica ed il cantautorato cominciando a scrivere i suoi primi pezzi. Nel 2019 avviene l’incontro con Rory Di Benedetto, produttore, manager ed editore che vanta collaborazioni con numerosi artisti (Marco Mengoni, Zero Assoluto, Anna Tatangelo) e che lo guida verso una scrittura molto più contemporanea.

Insieme a lui Ascanio raggiunge altri gradini per la sua crescita artistica, raggiungendo uno stile adatto alla sua personalità; nei suoi brani cerca di descrivere storie ed immagini della quotidianità che lo circonda con un linguaggio semplice ma ricco di metafore azzardate e giochi creativi di parole pronte a stupirci durante l’ascolto.