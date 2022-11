The True Blues Band torna dopo 10 anni

Share

Sono serviti ben dieci anni per convincere la The True Blues Band a rendere disponibile l’intero album TBB & Friends, pubblicato in CD nel 2012, ora in streaming su tutti i gli stores digitali.

La band dal 2009 e per cinque anni ha svolto un’intensa attività live per circa un centinaio di concerti in tutta Italia tra club, teatri e festival. L’album TBB & Friends, l’unico album in studio registrato dalla band, ha ottenuto passaggi su numerose emittenti radio e lusinghiere recensioni dalla stampa specializzata.

Lorenz Zadro dichiara: «Nell’album sono affrontate numerose tematiche riprese da vecchi blues che lasciano chiaramente trasparire quanto possano cambiare radicalmente le epoche, ma non i motivi di riflessione, gioia e dolore per ogni uomo. Una sorta di evergreen, che dopo dieci anni ‘risuona’ sempre attuale. Da qui il piacere di condividere nuovamente, ora per tutti in streaming, questo materiale musicale, appartenente alla nostra storia.». Nei brani contenuti nell’album si riflettono, infatti, storie di vita quotidiana, il dramma della disoccupazione, la lotta alla mafia (è presente un intervento vocale registrato di Peppino Impastato), le problematiche professionali di chi fa il musicista, la nostalgia per la terra d’origine, ricordi sentimentali ed omaggi ad eroi dimenticati. Blues in senso lato, filtrato dall’attualità e da personali urgenze.

Questa l’occasione per festeggiare il decimo anniversario dall’uscita di TBB & Friends che, oltre ai componenti-titolari della band Valter Consalvi (voce, chitarra), Lorenz Zadro (chitarre), Matteo Vallicella (basso), Giacomo Aio (batteria) e Filippo Romano (piano e organo), ha visto coinvolti nelle registrazioni in studio, per un’opera collettiva, numerosi ospiti italiani e internazionali tra cui Sarasota Slim (chitarra), Rowland Jones (voce e chitarra), Robi Zonca (chitarra), Stefano Zabeo (voce e chitarra), Limido Brothers (chitarra e armonica), Matteo Sansonetto (voce e chitarra), Dave Moretti (voce e armonica), Stephanie Ocean Ghizzoni (voce), Guido Perlini (armonica), Frank Geminiani, Fabrizio Gaudino e Olga Trofimova (sezione fiati).

CHI È LA THE TRUE BLUES BAND

La formazione veronese The True Blues Band, composta da Valter Consalvi (voce, chitarra), Lorenz Zadro (chitarre), Matteo Vallicella (basso), Giacomo Aio (batteria) e Filippo Romano (piano), negli scorsi anni, con lo spirito di collaborazione che è sempre stato alla base della filosofia della band, ha affiancato in una serie di concerti Rowland Jones, James Thompson, saxophonista e sessionman per Joe Cocker e Zucchero, Arthur Miles, Carl Wyatt, Archie Lee Hooker, Breezy Rodio e molti altri.

Tra le blues band più presenti sul territorio nazionale dal 2009 al 2014, la The True Blues Band è sempre stata una formazione aperta a numerosi ospiti, sull’esempio delle formazioni inglesi di blues dalle quali ha preso spunto: la Blues Incorporated di Alexis Korner e John Mayall & The Bluesbreakers, nonché l’italiana Guido Toffoletti’s Blues Society.