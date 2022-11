“Su le mani” il nuovo singolo di Evandro

Share

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “SU LE MANI” (distribuzione Ada Music Italy – https://ada.lnk.to/sulemani), il nuovo singolo di EVANDRO, cantautore romano da milioni di streaming. Il brano arriva dopo la pubblicazione del primo EP dell’artista, “TUTTO”, e dopo un tour in tutta Italia.

“Su le mani” è stato scritto e composto da Evandro e prodotto dall’artista con Marta Venturini.

«Nell’immaginario comune, il nemico è cattivo, agguerrito e determinato ad annientarci, qualsiasi sia il costo. E se non dovesse necessariamente essere così? – racconta Evandro – “Su le mani” parla di un’altra specie di antagonisti: quelli impauriti, insicuri e magari costretti a lottare per cause non condivise dopo essere stati strappati alle proprie famiglie e ai propri sogni. Ci sono paesi che entrano in guerra; ci sono ragazzi che invece la fanno».

Evandro è un cantautore di Roma. Classe 2001, inizia a scrivere le sue prime canzoni a 17 anni. Comincia ad esibirsi in pubblico nel 2019, suonando in diversi locali della Capitale. Nel 2020 partecipa al programma di Canale 5 “Amici” ed esce il suo primo singolo “Guacamole”, seguito da “Roma Centro”, “Ritrovarci (Califormia)” e “Tudo bem?”. I suoi testi, dissoluti e ironici, affrontano le tematiche del disadattamento sociale, dell’amore, del divario generazionale. Tra le sue influenze musicali spiccano i Little Joy, Bob Dylan, Giorgio Poi e diversi artisti della scena contemporanea. Il 27 Novembre 2021 con un concerto a Largo Venue a Roma, Evandro presenta in anteprima i brani contenuti nel suo nuovo EP uscito nel 2022 e distribuito da ADA Music Italy. Segue un tour (in collaborazione con Otr) in cui Evandro si esibisce in duo in alcune delle principali città italiane.