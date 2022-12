“Il perchè delle cose” il nuovo singolo di Marta Brando

Share

Da venerdì 9 dicembre in radio arriva “Il perché delle cose” il singolo inedito contenuto in “Puzzle” il nuovo album di Marta Brando, prodotto da Paolo Agosta, dallo stesso giorno disponibile in digitale.

“Ho scelto di interpretare questo brano, scritto dal mio produttore, per le profonde emozioni che è riuscito a trasmettermi, perché mi rappresenta in tutto per tutto e – afferma Marta Brando – riesce a descrivere una situazione comune in cui tutti noi prima o poi ci ritroviamo. È stato bellissimo cantarlo.”

“Il perché delle cose” è un brano pop che trova il suo centro creativo intorno al giro di accordi iniziale. È un brano che esprime le domande e i dubbi esistenziali che, in quanto esseri umani, ci siamo posti almeno una volta nella vita, senza però riuscire a trovare delle risposte definitive, lasciando aperti tanti interrogativi che forse non siamo in grado di soddisfare. Ma il vero insegnamento è capire che forse il bello sta proprio lì, nel riuscire a trovare la serenità nel fatto di non avere sempre tutte le risposte e affrontare la realtà un passo alla volta.

“Parlare con te sapendo le risposte,

però dimmi tu che gusto c’è.

Per questo è bello stare qui

sotto un cielo di stelle,

con te a fantasticare…

Mentre non so niente,

non so più di te,

oggi e come sempre,

ci sarà un perché.”

Marta Brando, all’anagrafe Brandolini, classe 1999, è italiana di origine latino-americana, del Perù. Studia canto fin da giovanissima ispirandosi al mondo R’n’b, Soul e alle cantanti che ascoltava sin da bambina: Whitney Houston, Mariah Carey, Beyoncé e Christina Aguilera. Tra il 2015 e 2016 partecipa e vince diversi concorsi canori come La voce 2016, facendosi notare da giornalisti e addetti ai lavori. Nel 2018 firma il contratto discografico per Bunker Home Productions e per quattro anni, presso il Bunker Home Studio di Milano, registra brani inediti e reinterpreta grandi classici della musica pop internazionale. Il 5 ottobre 2020 si laurea, con il massimo dei voti, in canto jazz presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano dove prosegue i suoi studi al Conservatorio Giuseppe Verdi. Nel 2020 ha fatto il suo esordio discografico con il singolo “Young”. Partecipa con un featuring nel brano “Puma” di Doke, assieme allo storico rapper Esa degli OTR. Il 9 aprile 2021 esce con il secondo singolo “Mondo di plastica” interpretato con Paolo Agosta che è anche autore del brano, il cui video supera le 100mila visualizzazioni. Il 9 dicembre 2022 esce “Puzzle” il suo album.

Ph. Paolo Agosta