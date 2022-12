“Buon Natale a te” Marco Sentieri

Share

“Buon Natale a te” (SWIPe Records) è il nuovo brano di Marco Sentieri, un regalo che l’artista campano, conosciuto al Festival di Sanremo 2020 con “Billy Blu”, fa a tutti, soprattutto ai propri fan.

Marco: “Mentre facevamo l’albero di Natale, i miei figli intonavano questa melodia. Mi sono subito messo in studio e in due giorni è nata “Buon Natale a te”. In questo periodo si fanno i regali, questo è il mio, la colonna sonora perfetta per il vostro Natale.”

Il cantautore, sempre attivissimo nei live, sta lavorando a nuovi brani che usciranno nel 2023.

Biografia

Nato a Napoli e cresciuto a Casal di Principe. A 12 anni comincia le prime esperienze negli studi di registrazione. A 16 anni si trasferisce a Roma per approfondire e migliorare le sue conoscenze artistiche, mette su la prima band ed arriva nelle fasi finali di “Sanremo rock”. A 18 anni ritorna in Campania, riforma una nuova band e comincia a macinare serate e concerti in giro per l’Italia fino al 2016 dove gli si apre una parentesi estera che lo vede protagonista ad X-Factor Romania e vincente in due festival internazionali. Nel 2019 con la sua Billy blu (brano che tratta la tematica del Bullismo) vince la sua gara a Sanremo giovani che gli dà accesso al festival di Sanremo 2020, classificandosi terzo nella sezione nuove proposte, riscontrando grande successo e proclamato vincitore morale dalla critica e dagli addetti ai lavori. Dopo il festival di Sanremo e dopo Billy blu Marco approda in Rai in più di un’occasione (Storie italiane Rai1, Rai Italia, Leggerissima Estate Rai 2).