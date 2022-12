M¥SS KETA esce Scandalosa RMX

Share

M¥SS KETA annuncia l’uscita il 13 dicembre su tutte le piattaforme digitali di SCANDALOSA RMX FEAT. BILAL HASSANI, il remix dell’ultimo singolo dell’angelo dall’occhiale da sera e dal volto velato, che vede la collaborazione dalla popstar francese di origine marocchina e icona LGBTQ+ Bilal Hassani.

Prodotto come l’originale da ZEF, e cantato per metà in francese da Bilal Hassani e per metà in italiano da M¥SS KETA, il brano è un divertissement killer con influenze dalla prima decade di questo secolo – da Lady Gaga e RedOne, a Britney Spears e Lindsay Lohan.

Cantante, autore, compositore e influencer con quasi 3 milioni di follower in tutto il mondo, Bilal Hassani è il simbolo di una nuova generazione che rivendica valori come la tolleranza, l’accettazione, l’autostima e il rispetto per tutti. Una delle 20 persone LGBTQ+ più influenti al mondo secondo Vanity Fair, Bilal ha al suo attivo tre album. L’ultimo, Théorème, è stato pubblicato il 7 ottobre.

SCANDALOSA è il secondo estratto di CLUB TOPPERIA, ultimo fiammeggiante album di M¥SS KETA uscito a maggio per Island Records/Universal Music Italia e anticipato dalla hit FINIMONDO, uno dei singoli più suonati dalle radio per tutta l’estate, certificato Disco di Platino.

Presalva SCANDALOSA RMX FEAT. BILAL HASSANI, qui: https://presave.umusic.com/scandalosarmx

TESTO SCANDALOSA RMX FEAT. BILAL HASSANI

Minuit j’apparais tu dors tu voudrais m’oublier

Mes yeux te hantent hypnotisé

Amore voudrait me toucher

quand tu marches dans la rue

Les flash te font penser à moi

Rouge sang dans tes yeux tu me vois

Rapproche toi embrasse moo

Les mèches sont longues les talons sont hauts

Tu me trouves belle tu me trouves beau

Prada Botega Gaga

Tu ne me touche pas pas pas

Ostia Pasolini sur la plage je te vois tu me guettes

Je serai ta Scandaleuse ton Amoureuse ,

Je t’invite à ma fête

SCANDALOSA AH AH

PRIMA PAGINA DOMANI

SUL CORRIERE DELLA SERA

Scandaleuse ah ah

En première page des magazine

Les pupille ronde la taille fine

NOVELLA DUEMILA, DISCO CINQUEMILA

BOTOX SULLE LABBRA, SEGRETI NELLA TOMBA

LA TOMB-RIDER DEI CLICHÉ, SILENZI IN ANIMALIER

NIENTE FOTO, S’IL VOUS PLAÎT

CERCHI UNO SCANDALO CON ME?

SCANDALOSA, AH AH

PRIMA PAGINA DOMANI

SUL CORRIERE DELLA SERA

SCANDALOSA, AH AH

SUCCEDE FRA ME E TE

MA NON RESTA NEL PRIVÈ

PERCHÉ TU

SEI SCANDALOSAMENTE TU

SPREGIUDICATAMENTE TU

CERCHI UN NUOVO SCOOP

TU LO VUOI, IO DI PIÙ

SONO LA VERA SCANDALOSA

AH AH AH AH AH AH AH AH AH

SCANDALOSA

AH AH AH AH AH AH AH AH AH

SCANDALOSA

JE SUIS EN CHERCHE DE SCANDAL CETTE NUITE BILAL

Ils nous regardent,

they want more

Keta

AH AH AH AH AH AH AH AH AH (AH AH)

AH AH AH AH AH AH AH AH AH (AH AH)

SCANDALOSA

PERCHÉ TU

SEI SCANDALOSAMENTE TU

SPREGIUDICATAMENTE TU

CERCHI UN NUOVO SCOOP

TU LO VUOI, IO DI PIÙ

SONO LA VERA SCANDALOSA