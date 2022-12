Will tra i Big del Festival di Sanremo 2023

Share

Will con il brano “Le cose più importanti” supera la finalissima di Sanremo Giovani e conquista un meritatissimo posto al Festival di Sanremo 2023. Il giovane artista che negli ultimi anni è diventato una vera e propria icona della nuova musica pop si prepara così a calcare per la prima volta l’ambitissimo palco dell’Ariston tra I Big della canzone italiana. Il brano che presenterà in gara dal prossimo 7 Febbraio alla 73° edizione del Festival di Sanremo s’intitola “Stupido”.

Will al secolo William Busetti, è una delle penne più originali, fresche e carismatiche della nuova scena pop urban contemporanea, una vera e propria icona della nuova musica pop che a poco più di 20 anni si è fatto notare con la sola forza della musica e delle sue parole.

“Sto vivendo attimi e momenti indescrivibili – dichiara Will – un tripudio di emozioni e sentimenti che mi porterò sempre nel cuore, l’adrenalina in questo momento è troppo alta, cercherò di realizzare davvero nei prossimi giorni quello che mi sta davvero succedendo. Sono felicissimo e orgoglioso di aver portato ad un pubblico così ampio la mia musica, “le cose più importanti” è un brano a cui tengo in particolare e sono contento sia arrivato come desideravo. Grato alla commissione che ha creduto nel mio progetto e nella mia musica consentendomi di realizzare un sogno che mai avrei pensato potesse realizzarsi. Grato anche al mio team che mi ha supportato sin da giorno zero, un percorso fatto di sacrifici, costanza e determinazione. Fiero e onorato di essere in gara con tantissimi artisti che sono dei veri e propri idoli della musica italiana, non vedo l’ora di poter vivere il vortice delle emozioni che mi porteranno a Sanremo 2023”

La partecipazione a Sanremo di Will arriva in seguito al successo di brani come “Estate” già certificato disco di platino, “Anno Luce”, Domani che fai?” “Capolavoro”, “Chi sono veramente”, “Più forte di me”, che hanno complessivamente superato 100 milioni di stream, facendo arrivare al grande pubblico un talento genuino e puro, un ragazzo semplice che è cresciuto ascoltando tantissima musica, influenzato dal british pop dai gusti della madre di origini inglesi, e dal cantautorato italiano, spinto dalla passione del padre.

Il mondo musicale di Will è un mondo intriso di autentica verità, una dimensione sincera in grado di raccontare la realtà delle piccole cose con una spontaneità disarmante, rivelando quell’anima cristallina del vivere quotidiano che solamente un cantautore è in grado di cogliere. Un giovane artista estremamente versatile e capace di muoversi con fluidità tra differenti generi e stili musicali pur conservando la sua unicità. Attraverso una ricerca musicale, mai scontata e prevedibile, il sound, lo stile e i testi di Will sono ormai assolutamente riconoscibili nel panorama musicale italiano

Grazie alla partecipazione al prossimo festival di Sanremo Will prosegue così il suo nuovo percorso artistico e personale, la naturale evoluzione pop di un giovane fuoriclasse della musica che ha trovato la sua vera identità: un musicista estremamente talentuoso che è riuscito in poco tempo a mostrare la sua vera essenza, svelando le fragilità che anche un giovane ragazzo può incontrare. Un percorso raro di estrema sensibilità in cui Will è riuscito ad aprire il suo cuore, la sua mente e la sua musica, come pochi altri alla sua età, verso ulteriori orizzonti sonori in cui l’attitudine pop abbraccia sapientemente il mondo urban.

SHORT BIO

William Busetti, in arte Will nasce nel 1999 a Vittorio Veneto e trascorre la sua adolescenza a Soligo. Da bambino pratica il calcio, ottenendo promettenti risultati a livello giovanile, e ascolta tanta musica. Alla fine del liceo la passione per la musica prende il sopravvento e Will inizia a scrivere i primi testi, ispirato soprattutto dalle canzoni rap italiane che ascolta come valvola di sfogo per evadere la monotonia della vita di provincia. Alla fine del 2019 pubblica i suoi primi brani su YouTube seguiti da un EP. Spinto dai risultati positivi dei suoi primi progetti, Will si convince che la sua musica può diventare più che una passione. E’ nel 2020 con il brano “Estate che Will arriva al grande pubblico. Il brano (certificato disco di platino), liberamente ispirato a “Someone you loved” di Lewis Capaldi, ha superato oltre 30 milioni di stream totali solo su Spotify, conquistando anche la cover della playlist “Generazione Z” dedicata alle giovani promesse della musica italiana. A Giugno 2022 l’artista pubblica il suo primo Ep “Chi sono veramente” su etichetta Capitol Records (Universal MusIc Italy) la cui uscita è stata accolta con milioni di ascolti, segue nell’autunno un mini tour invernale da sold out nelle principali città italiane. Dopo aver superato la finalissima di Sanremo Giovani con il brano “Le cose più importanti” il giovane artista si prepara a calcare per la prima volta il palco dell’Ariston fra i Big a Sanremo 2023 con il brano “Stupido”.