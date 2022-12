Scuola Holden approda a Catania

Share

La scrittura come libertà, la scrittura come linguaggio per raccontare il mondo e se stessi. Con queste premesse si è aperto il corso della Scuola Holden di Torino, l’accademia più prestigiosa in Italia dedicata allo storytelling, che per la prima volta è approdata in Calabria, al Civico Trame di Lamezia Terme, grazie alla sinergia tra Mammut Teatro e CivicoTrame, ormai sodali, e con la collaborazione della Libreria Tavella.

«Offrire sul territorio di Lamezia un’occasione come il Grand Tour della Scuola Holden, al Civico Trame, significa incoraggiare e coltivare il pensiero libero, quel pensiero creativo e critico che rappresenta una ricchezza per la crescita di una comunità che allarga la propria visione collettiva» ha commentato Cristina Porcelli, direttrice della Fondazione Trame.

Cinque gli incontri, dal 29 ottobre al 17 dicembre, che hanno entusiasmato i giovani partecipanti, tra i 16 e i 35 anni. In cattedra Elena Giorgiana Mirabelli, scrittrice laureata in Filosofia, tra i formatori dell’accademia torinese, nonché diplomata alla Holden, che in Calabria è tra i fondatori di Arcadia book&service, agenzia di servizi editoriali di Cosenza.

«Penso che i laboratori di scrittura siano dei luoghi strani; e credo che non sia perché abitati da persone specialissime, nessuno lo è, ma perché rappresentano un’occasione concreta per iniziare a vedere le cose in modo diverso dal solito – racconta Elena Giorgiana Mirabelli –. Si è creato un gruppo di lavoro affiatato fatto di scambi e confronto, in cui, come in tutti i costi di scrittura, abbiamo allenato la percezione, l’osservazione, l’immaginazione, il dubbio. È stato un modo anche per esplorare demoni e paure, per imparare a neutralizzarle o a farle esplodere».

Un corso esplorativo dunque, non solo in grado di migliorare le capacità di scrittura e lo stile narrativo, ma di creare anche cooperazione tra i giovani partecipanti che hanno scoperto legami comuni in termini di sentimenti e attrazioni.

«Poter attivare per la prima volta a Lamezia Terme un corso di scrittura della Scola Holden, ci ha reso felici. In primo luogo perché crediamo nel valore dei percorsi formativi di qualità, ma anche perché segna un’ulteriore tappa nella collaborazione con il CivicoTrame – conclude Armando Canzonieri, presidente di Mammut Teatro –. Era un’idea nata cinque anni fa, sulla quale siamo tornati e ritornati, inseguendola con l’ostinazione dei sognatori. Crediamo che sia questo il modo in cui le associazioni culturali debbano agire sul territorio: condividere idee, trasferendole in uno spazio e in un tempo determinato, affinché germoglino. Nella speranza che diventino storie, esperienze, ma soprattutto buone pratiche».