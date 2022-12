EXTRALISCIO il concerto sul Magic Bus

Share

Dopo il concerto itinerante della scorsa primavera a Monza, venerdì 23 dicembre gli EXTRALISCIO saranno nuovamente i protagonisti del Magic Bus di Musicamorfosi che farà il giro di tutto il Municipio 8 di Milano regalando musica, divertimento e gioia ai residenti del quartiere.

Il Magic Bus nella versione natalizia “Buone feste da tutte le latitudini”, dalle 15.45 alle 19.30 arriverà fuori dalle scuole per accogliere i ragazzi che iniziano quel giorno le vacanze di Natale, sotto casa dei residenti, nelle principali piazze del quartiere e nei parcheggi, per condividere momenti di benessere e felicità grazie all’incanto di una melodia.

Dopo essersi fatti conoscere sul palco del Festival di Sanremo, essere stati chiamati a lavorare alle colonne sonore di importanti film (da “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati, a “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza” di Elisabetta Sgarbi), dopo i concerti non solo in tutta Italia ma anche in Francia, America e Germania, gli Extraliscio guidati dalla follia polistrumentale di Mirco Mariani regalano così al pubblico un concerto itinerante alla vigilia delle Feste, che si preannuncia ricco di emozioni e come sempre imprevedibile.

La voce morbida e dolcissima di Mirco Mariani (voce e piano) trasporterà gli ascoltatori in un mondo di ritmi imprevedibili e di sogni. Con lui sul Magic Bus Moreno il Biondo (Clarino, Sax, Voce), Marco Bovi (Chitarra) e Filippo Cassanelli (Contrabbasso). Informazioni: https://www.musicamorfosi.it/magic-bus-di-natale/.

A Capodanno gli Extraliscio faranno danzare Riccione!

La festa di San Silvestro esploderà in piazzale Ceccarini, dove a partire dalle 22.00 la magia del ritrovarsi insieme e l’atmosfera gioiosa si rigenerano nello spettacolo in musica che culmina a mezzanotte.

A interpretare lo spirito dell’ultimo giorno dell’anno la band più folle del panorama italiano guidata da Mirco Mariani (piano e chitarra), accompagnato in questo caso da Moreno Il Biondo (sax clarinetto), Paolo Rubboli (batteria), Giuseppe Zaghini (basso), Massimo Amadori (chitarra), Enrico Milli (tromba) e Christian Ravaglioli (tastiere).

Sono già pronte anche tante sorprese per il prossimo anno. Dopo il debutto a linus – Festival del fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, nel 2023 arriverà nei teatri d’Italia EXTRALISHOW, lo spettacolo-concerto con le letture e i travestimenti folli di Leo Mantovani, con i disegni dal vivo da Davide Toffolo, nella duplice veste di artista visivo e cantante al fianco di Mirco Mariani e il suo gruppo. Extralishow (Betty Wrong e Luca Volpatti) partirà il 1° marzo dal Teatro Comunale di Ferrara.

Gli Extraliscio sono la band capitanata dallo scienziato pazzo dei suoni Mirco Mariani, insieme al clarinettista Moreno Conficconi (“il Biondo”), fiancheggiata da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali. Il suono degli Extraliscio ha incantato il pubblico fino a superare i confini italiani, incrociando tradizione e avanguardia.

È disponibile in digitale, CD e in versione vinile giallo il loro ultimo album “Romantic robot” (https://extraliscio.lnk.to/RomanticRobot), arrangiato per orchestra sinfonica dal Maestro Roberto Molinelli (già con gli Extraliscio sul palco del Festival di Sanremo e ora in tour) e registrato da Mirco Mariani con un’orchestra invisibile dentro il suo leggendario laboratorio musicale Labotron a Bologna.