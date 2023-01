Ernia “Io non ho paura” è disco di platino

Share

Io non ho paura, il nuovo album di Ernia, registra oggi la raggiunta certificazione da Fimi-Gfk come DISCO DI PLATINO a cui, sempre oggi, si aggiunge l’ORO per ACQUA TONICA, il brano che lo ha visto collaborare con Geolier e Junior K. A confermare il successo anche il primo singolo estratto, per la rotazione radiofonica, BELLA FREGATURA, stabile nella top 10 dei brani più suonati dalle radio italiane.

Ernia è sicuramente tra gli artisti italiani che più sono cresciuti negli ultimi anni, basti menzionare gli straordinari risultati del suo precedente progetto Gemelli: 4 dischi di platino per l’album, 10 certificazioni platino per i singoli (di cui 6 solo per il singolo Superclassico e 3 per Ferma a guardare) e 5 certificazioni oro. L’apprezzamento di critica e pubblico lo hanno reso una delle voci più uniche e originali di una generazione che ha raputo reinventare il sound del rap italiano portandolo ai vertici di tutte le classifiche.

L’uscita di Io non ho paura, rappresenta un ulteriore step nella sua crescita artistica e personale di Ernia che con un album caratterizzato da uno stile senza tempo, ha portato attenzione alle sonorità più attuali ma con le radici ben salde nell’hip hop dei primi anni ’00.

Il prossimo marzo, l’occasione di incontrarlo sarà quella live, con il TUTTI HANNO PAURA TOUR. La serie di concerti prodotti da Vivo Concerti e Thaurus che dopo il sold out della data del 22 marzo a Milano al Mediolanum Forum lo vedrà sul palco in questi appuntamenti: 19 marzo PADOVA, Kioene Arena (data zero), 22 Marzo (sold out) Milano Mediolanum Forum, 23 marzo Milano Mediolanum Forum e 1 aprile NAPOLI, Palapartenope.

IO NON HO PAURA tracklist:

TUTTI HANNO PAURA (Feat. Marco Mengoni)

BU!

BELLA FREGATURA

QUALCOSA CHE MANCA Feat. Rkomi

CATTIVE INTENZIONI Feat. Salmo

BUONANOTTE

WEEKEND

ACQUA TONICA (Feat. Geolier)

COSÌ STUPIDI

BASTAVA LA METÀ (Feat. Gaia, Guè)

NON HO SONNO

IL MIO NOME

ROSE E FIORI

L’IMPOSTORE