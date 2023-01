Kid Gamma annuncia il singolo “Kelly”

Share

Dopo “Farci Male”Kid Gamma torna con “KELLY”, il nuovo singolo in uscita venerdì 20 gennaio per GoMad Concerti/Thaurus Publishing e distribuito da INgrooves.

In KELLY, tramite il racconto di un adolescente che combatte la sua quotidianità tra le paure del giudizio e l’odio verso il proprio corpo, Kid Gamma tratta tema delicato e attuale: la disforia di genere. Un brano intimo e malinconico in cui l’artista affronta con delicatezza i momenti più bui che chi soffre di questa condizione si trova ad affrontare.“Kelly, tu non sei come quelli che sperano in amore di ricevere gioielli

Kelly, tu non sei come quelli che con le parole graffiano più dei coltelli

Ora fa ciò che vuoi di te”

L’urban pop incontra il songwriting ricercato e diretto: così Kid Gamma è in grado di dare voce alle emozioni della Generazione Z, in bilico tra dubbi, sofferenze e sentimenti a fior di pelle.



CREDITI

Scritto da: Gabriele Gallo

Composto da: Gabriele Gallo, Roberto Costa, Giovanni Buttitta

Prodotto da: Roberto PiSk Costa, Kid Gamma

Publishing: Thaurus Publishing srl



BIO

Cantante e beatmaker classe 2002, nato a Palermo. Dall’età di quattro anni si dedica allo studio del pianoforte ed in seguito frequenta il conservatorio V. Bellini. Nel Luglio 2012 è risultato vincitore della Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition e nel maggio 2013 ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York e alla New York University, ricevendo consenso unanime e l’Audience Award; a soli undici anni ha debuttato al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’orchestra sinfonica siciliana.

Dal 2016 si dedica alla produzione di musica elettronica, facendosi notare nella sua città natale sin dalle prime creazioni grazie alla sua estetica ricercata. Nel 2018 fonda un collettivo artistico comprendente diverse forme d’arte che spaziano dalla produzione/voce al graphic design/fotografia e video: MOP. Proprio con il collettivo inizia a produrre nuove canzoni come “Mami”, “Cali”, “Bang” e “Crazy” totalizzando oltre 150 mila ascolti e visualizzazioni, e dopo aver aperto i concerti di Geolier, inizia a calcare i palchi della sua città natale.

Dalla fine di settembre 2020 entra a far parte del roster e management di GoMad Concerti ed il 30 ottobre 2020 esce IPHONE il suo primo singolo, con riscontri positivi da media e pubblico e nonostante la diffusione pandemica nell’estate del 2021 ha aperto il concerto di Sangiovanni al Teatro Antico di Taormina. La sua vena produttiva non si ferma, sfornando beat per molti artisti, ed inoltre una sua creazione con la penna e la voce dell’artista De Almeida, arriva al secondo posto dell’importante contest nazionale “Musica contro le Mafie”.

Nel 2021 sono usciti “Mezz’Ora” e “Brividi”, brani che hanno identificato ancor di più il progetto musicale di Kid Gamma.

Nel 2022 viene distribuito con INgrooves ed entra in Thaurus Publishing.

Venerdì 20 Maggio 2022 è uscito il suo primo brano “Dove sei?” con il nuovo team GoMad Concerti/Thaurus Publishing, INgrooves/UMI, seguito da “Farci Male” il 30 settembre e “Kelly“, il primo del 2023.