Esce oggi “Bird’s Eye View”di Charlie Cunningham

Charlie Cunningham è il perfetto esempio di una storia di successo che è cresciuta un po’ in sordina. Grazie alla sua voce espressiva, le melodie melliflue e il songwriting senza tempo la sua fanbase è cresciuta in maniera esponenziale in tutto il mondo portandolo a superare il mezzo miliardo di streaming.

Charlie, che si avvicina alla sua cinquecentesima live performance e vanta la sua esibizione alla prestigiosa Queen Elizabeth Hall di Londra e sui palchi delle più prestigiose venue internazionali, pubblica “Bird’s Eye View“, il nuovo estratto dal disco FRAME, in uscita il 31 marzo via BMG, e disponibile ovunque dal 20 gennaio.

Il brano rappresenta al meglio la bellezza meditativa e minimalista che è diventata il segno distintivo della scrittura di Charlie; il timbro sommesso e un’ampia produzione danno vita a un’atmosfera terribilmente evasiva, in perfetta sintonia con i temi della canzone, cioè la spiritualità e la perdita.

“Bird’s Eye View” intreccia la positività che deriva dal dolore, con la consapevolezza che i ricordi che una persona lascia dopo la sua morte porteranno, nel tempo, conforto a coloro che sono rimasti sulla terra.

Sulla canzone Charlie ha affermato: “Bird’s Eye View relates to my grandmother who died shortly after her hundredth birthday, just before the pandemic. She had a strong connection to her faith and as a child, through our close relationship, so did I. However, for me, that faith has waned and changed shape over the years. This manifestation of faith – whatever it is – lives on in me through my connection to her memory, distilled as a fragment of my personality. I’m grateful it’s there. Her loss sparked a reconnection to that childhood relationship I had with it, albeit momentarily. It was comforting. This is a hopeful song.”.

Insieme alle recenti uscite “So It Seems” e “Downpour“, “Bird’s Eye View” ci apre una finestra su cosa possiamo aspettarci dal disco FRAME: una raccolta di canzoni pop seducenti e delicate, ricche di riferimenti all’art rock, alla Golden Era del jazz e alla composizione neoclassica, che mantengono quella musicalità essenziale e lucida per la quale il cantautore è così apprezzato.

Charlie e il produttore di lunga data Sam Hudson Scott sono stati in grado di creare la fragilità, il potere e la tensione che caratterizzano la scrittura di canzoni senza tempo, attraverso però una lente moderna. I testi autobiografici , inoltre, legano il personale al politico, collegati da temi di spiritualità, dolore e ansie relative ai cambiamenti climatici.

La storia di Charlie è affascinante tanto quanto la sua musica.

Nonostante la dislessia gli rendesse quasi impossibile leggere la musica, si è laureato in musica e , mentre svolgeva lavori saltuari ha inziato a scrivere canzoni. Verso i suoi 25 anni si è reso conto che doveva dedicarsi completamente alla sua passione e così ha venduto la sua Telecaster per trasferirsi a Siviglia. Inizialmente aveva programmato di restare lì per tre mesi, che poi si sono trasformati in 3 anni in cui si è completamente immerso nella cultura del flamenco.

Tornato nel Regno Unito, si è guadagnava da vivere suonando la chitarra nei bar di Londra e Oxford fino alla pubblicazione del debut album Lines nel 2017 a cui si sommano, poi, 4 ep e il disco Permanent Way.

Charlie Cunningham ha recentemente annunciato un tour da headliner, che si aprirà con due live “solo show” in Nord America prima di proseguire nel Regno Unito e in Europa ad aprile e maggio. I biglietti sono disponibili QUI



HEADLINER TOUR 2023



FEBRUARY

21st – US, Los Angeles, Gold Diggers (solo show)



MARCH

1st – US, Brooklyn, National Sawdust (solo show)



APRIL

11th – UK, London, Lafayette

12th – UK, London, Lafayette *EXTRA DATE ADDED*

14th – UK, Manchester, Band on the Wall

15th – ROI, Dublin, Liberty Hall

17th – UK, Glasgow, St. Luke’s

19th – UK, Bristol, St. George’s

20th – UK, Brighton, CHALK

25th – Switzerland, Zürich, Kaufleuten

27th – Austria, Vienna, Arena

28th – Germany, Munich, Isarphilharmonie

29th – Germany, Leipzig, Felsenkeller

MAY

1st – Germany, Hamburg, Laeiszhalle – Grosser Saal

2nd – Germany, Cologne, Gloria Theatre

4th – Germany, Berlin, Admiralspalast

5th – Germany, Frankfurt, Sankt Peter

6th – Germany, Dortmund, Konzerthaus

8th – Netherlands, Amsterdam, Paradiso

9th – Belgium, Antwerp, De Roma

10th – France, Paris, La Maroquinerie

12th – Spain, Barcelona, Razzmatazz

13th – Spain, Valencia, Sala Jerusalem

14th – Spain, Madrid, Teatro Eslava