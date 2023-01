Tony D’Alessio feat Gianpaolo Saccone “Tutto è diverso”

Share

Esce oggi “Tutto è diverso” di Tony D’Alessio. Cantante, autore, compositore, vocal coach, potente voce del Banco ed ex frontman degli Ape Escape, Tony D’Alessio debutta da solista sulla scena musicale con un brano rock che porta la sua firma.

“Tutto è diverso”, che vede la partecipazione di Gianpaolo Saccone alla batteria a scandire senza sosta il ritmo e il tempo, nasce dell’esigenza di provare ad esorcizzare le ansie dei difficili tempi che stiamo vivendo, e condannare con forza l’assurdità della guerra. Racconta D’Alessio: “Ho sentito la necessità di dire ciò che penso di quello che sta accadendo, condannando la guerra e chi con essa devasta un’umanità già provata da mille difficoltà. Ho pensato che avrebbe potuto aiutare, o almeno stimolare, chi come me si sentiva schiacciato di fronte alla portata di questo cambiamento, subito dopo la pandemia.”

Accompagnato da un videoclip per la regia di Antonello Carbone, visibile al link https://youtu.be/xJJQWZAa2js , il brano esce su etichetta Saifam ed è disponibile da oggi al link https://saifam.lnk.to/TonyDAlessioFeatGianpaoloSaccone_Tuttoediverso.

“’Tutto è diverso’ parla della sensazione d’impotenza umana al cospetto dei brutali mutamenti, in un momento già storicamente complicato. Mentre tutto sembra fermo, dietro lo schermo di telefoni e computer la mente umana procede nei suoi percorsi, elaborando sensazioni e conclusioni personali, spesso fondate su elementi diffusi dai social media o da un tg qualunque. Mentre l’umanità sguazza nella più totale incertezza, inizia anche una guerra, fonte di morte e complicazioni economiche per il popolo. Eppure dobbiamo reagire e mettere a tacere le ansie, darci da fare per non ripetere errori storici, accettare i cambiamenti e ragionare.” conclude D’Alessio.

Tony D’Alessio, salernitano classe 1970, cantante, autore, compositore, vocal coach è dal 2016 la voce del Banco del Mutuo Soccorso. Entrato in punta di piedi nel gruppo, si è saputo conquistare la stima e l’affetto del pubblico, grazie alla sua grande preparazione e umiltà. Tony è stato frontman degli Ape Escape (secondo posto a X-Factor nel 2013), e membro dei Guernica. Ha iniziato la sua carriera live nel 1987, con gruppi musicali di metal estremo e rock progressive, anche in veste di produttore artistico ed esecutivo. Ha militato negli Incest of Society e Lost Innocence. Nella sua carriera è stato anche vocal coach e direttore artistico di musical.