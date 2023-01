Da Domenica al Via a Casa Sanremo

Share

Domenica 5 febbraio alle ore 18 si apriranno le porte del Palafiori per l’inaugurazione della sedicesima Edizione di Casa Sanremo – Banca Ifis, l’area hospitality ufficiale del Festival della Canzone italiana, realizzata da Consorzio Gruppo Eventi.

«Sono felice – dichiara il patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo, Presidente di Consorzio Gruppo Eventi – perché ritorna il coinvolgimento della città che sarà animata da una serie di eventi pensati ad hoc per creare una city experience interattiva, a cominciare dalla Sala Vittorio De Scalzi del Cinema Centrale, che sarà uno dei luoghi dove i giornalisti e gli addetti ai lavori potranno seguire le conferenze stampa e le serate del Festival. Sarà un’edizione tra continuità, innovazione e progetti in fase di lancio, come quelli della web tv e dell’Academy che farà di Casa Sanremo un laboratorio formativo per le figure professionali legate al mondo dello spettacolo».

Casa Sanremo – Banca Ifis si presenta con un programma ricco di momenti culturali e letterari, nuovi format a partire da lunedì 6 febbraio.

CASA SANREMO TV

La TV digitale di Casa Sanremo – scaricabile su tutti i device e fruibile da tutte le Smart TV – sarà presentata in una nuova veste e con un nuovo nome. Offrirà una serie di contenuti, tra gli altri i riconfermati appuntamenti con “L’Italia in Vetrina” con Veronica Maya e “Buongiorno Sanremo”: una finestra sull’Italia, sulle sue bellezze, alla scoperta delle sue eccellenze.

Tra le novità, invece, il programma “Di Bocca in Bocca | Sanremo 2023”, nato da un’idea di Riccardo Bocca, giornalista e critico televisivo e Duccio Forzano, regista dei grandi eventi e programmi TV. Il format è scritto dallo stesso Bocca con Anna Bisogno, docente di televisione di Universitas Mercatorum, e Roberta Maggio, esperta di comunicazione, con la regia di Marco Fiata. “Di Bocca in bocca| Sanremo 2023” commenterà il Festival della canzone italiana con la partecipazione di ospiti del mondo del giornalismo e dello spettacolo. Il tutto con l’irriverente conduzione di Riccardo Bocca.

FOOD EXPERIENCE

Le eccellenze enogastronomiche italiane saranno come sempre al centro del programma di Casa Sanremo con numerosi eventi legati al food e alle tradizioni dei tanti straordinari territori protagonisti che rappresentano il valore aggiunto del Made in Italy.

AREA BENESSERE

The Comfort Zone è l’esclusiva area benessere a disposizione degli ospiti che potranno concedersi attimi di evasione durante la settimana più frenetica dell’anno. Non un semplice benessere, ma vera e propria cura del corpo e dell’anima con i professionisti del mondo olistico formati e guidati da Armando Potenza, docente nazione CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

MUSICA, RADIO E SHOWCASE

Non mancherà ovviamente la musica con le dirette di No Name Radio – powered by Rai, che trasmetterà ogni giorno dalla Casa, e con gli showcase del “dopo Festival” sul palco principale della Lounge.

Anche questa edizione sarà all’insegna del coinvolgimento dei giovanissimi con Radio Immaginaria e la giuria di adolescenti che stilerà la sua consueta classifica grazie al voto di più di 500 ragazzi in tutta Italia.

CASA SANREMO WRITERS

Il mondo culturale e letterario, come di consueto, girerà intorno a Casa Sanremo Writers, ambita vetrina di esimi autori, ma anche di interessanti esordienti. Successo clamoroso per l’edizione 2023 del Concorso letterario grazie anche al lavoro della giuria e ai due Presidenti, Laura Delli Colli per la Sezione Opere Edite e Maurizio de Giovanni perlaSezione “Serie TV”. Quest’anno il salotto di Casa Sanremo Writers vedrà la partecipazione di studenti che aderiscono al progetto di Tropp Fun Radio, la prima Radio interscolastica d’Italia. Lino Guanciale, apprezzatissimo attore e intellettuale, sarà il testimonial della Lettura di Casa Sanremo.

CASA SANREMO E LA SOSTENIBILITÀ

Una sinergia significativa con 4Elements AssociAction ed Event Green per l’utilizzo sostenibile delle energie. La carbon footprint di Casa Sanremo verrà calcolata da Event Green grazie all’utilizzo dell’algoritmo e software EGEV, che determina scientificamente la quantità di CO2 prodotta sulla base dei consumi generati dall’evento stesso, e verrà compensata per opera di 4Elements AssociAction, con un progetto dedicato, al fine di rendere l’evento a impatto ambientale positivo.

CASA SANREMO PER IL SOCIALE

Sempre forte il sostegno all’impegno sociale e al mondo dell’associazionismo, ancora una volta accanto a Musica contro le Mafie, Save The Children e Unicef. Confermata anche la striscia quotidiana sulla divulgazione, dedicata alle scuole, dell’uso responsabile di internet curata da Polizia di Stato.

CASA SANREMO E OSHO

Grande attesa per la presenza di Federico Palmaroli con le sue vignette e le frasi più ironiche.

CASA SANREMO SUI SOCIAL

Il racconto della Casa e dei suoi eventi è su Facebook, Instagram e Twitter.

