Il nuovo singolo di Albert “Amore Tossico”

Amore Tossico è un brano che parla di un amore incerto e compromesso a cui si rimane legati nel tempo e dal quale non si riesce a fuggire.

La canzone racconta i pensieri di un ragazzo che vive una relazione di coppia complicata tra alti e molti bassi dove esternare le proprie emozioni risulta difficile e spesso diventa causa di litigi.

L’amore tossico non è inquadrato come un relazione violenta; più che altro come una realtà di cui non si può’ fare a meno, da cui si è totalmente dipendenti.

La produzione si avvicina molto ai canoni un po’ rock punk inizio duemila ma segue una linea più cantautorale rispetto all’epoca.

Il brano nasce dalla volontà di riuscire a raccontare un sentimento come quello dell’amore mettendone in luce l’aspetto più estremo ma anche più tangibile come l’imprescindibile paura di perdere chi si ama.

ALBERT

Leonardo Benedettini in arte Albert ha 25 anni e vive a Milano.

Il primo approccio con la musica lo ebbe con i grandi classici italiani in particolare con le canzoni di Bennato e De Andrè che ascoltava in macchina da piccolo e che inevitabilmente hanno fatto da guida nei gusti musicali.

All’età di 16 anni Leonardo perde suo padre, avvenimento che lo spinge sempre più a scrivere i propri pensieri in musica, pensieri che si concretizzano nelle prime canzoni pubblicate su You Tube all’età di 17 anni.

Pubblica il primo album da indipendente verso la fine 2016 dal titolo “Alter Ego” e poco tempo dopo entra a far parte della famiglia di Warner Music con il quale pubblica il suo secondo Album nel 2018, Orme.

Accumula diversa esperienza in questi anni sopratutto esibendosi dal vivo dai piccoli locali alle grande piazze fino alle scuole e ai licei Lombardi.

L’ultimo progetto CASAMIA è un album uscito indipendente che esprime al meglio la crescita artistica e personale vissuta dal 2013 ad oggi.

Albert è un’ artista in continua metamorfosi senza un genere definito perchè spinto dalla continua necessità di scoprirsi e reinventarsi nuovamente.