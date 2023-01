Il Cringe Party di Ruggero de I Timidi 

Share

Dopo anni di distanziamento forzato l’invito di Ruggero de I Timidi arriva forte e chiaro: torniamo ad assembrarci, seppur timidamente. L’occasione è una delle ultime date del suo Ruggero Cringe Party (sottotitolo live music, karaoke, animazione, balli di groupies e disagio), che da ottobre 2022 gira tutti i palchi dei principali live club italiani e che non poteva non fare tappa al The Cage, prima che lo stesso artista parta con i festeggiamenti ufficiali dei dieci anni del suo grande classico di successo Timidamente Io. Una festa itinerante adatta a titillare musicalmente il pubblico di tutte le età e per far sentire tutti indiscriminatamente e timidamente cringy, intonando assieme le celebri hit che hanno reso famoso il cantante più timido d’Italia. Nato a Udine nel 1975, Ruggero de I Timidi si definisce un crooner impacciato, un cantante beat nostalgico, un incrocio improbabile tra Elio e Mal dei Primitives, un mix surreale tra gli Smiths e gli Squallor, tra Christian, i Santo California, i Dik Dik, Le Orme e Raffaella Carrà. In breve, il figlio illegittimo della relazione tra un’orchestra di fine anni ‘50 e il grande Freak Antoni: insomma, un neomelodico colto con la vocazione al demenziale raffinato, il cocktail perfetto, il cantante da night che mancava in questi anni. Come Jovanotti, Ruggero è “timido ma l’amore gli dà coraggio”: la timidezza per lui è un muro da abbattere a suon di musica, insieme ai tabù. Apertura porte ore 22.00, inizio concerto ore 22.30. Biglietti acquistabili su Dice e VivaTicket, costo 18 euro senza consumazione. A seguire Dé Si a cura di LivornoGramm, per ballare fino a tarda notte con Matteino Dj in consolle. Come sempre, durante la serata sarà possibile inviare dichiarazioni d’amore, dediche e tutto quello che vi verrà in mente alla chat Instagram di Livornogramm: tutti i messaggi e i meme saranno proiettati sul ledwall alle spalle della consolle. Ci sarà anche il videocreator Gianmarco Gargiulo, che tra riprese e interviste catturerà i momenti clou della serata. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro con consumazione.

SABATO 4 FEBBRAIO – Torna al The Cage Karaoke Indie, il tour di concerti che permette a tutti quelli che ne abbiano voglia di cantare sul palco i più grandi successi indie, accompagnati da una vera e propria band. L’idea è nata per coinvolgere il pubblico in maniera partecipativa e permettere a chiunque di avere i suoi “15 minuti di celebrità”: con un tour permanente che gira tutte le città italiane il Karaoke Indie si è affermato velocemente come il karaoke più amato di tutta la penisola. Dopo Milano, Roma, Torino, Pisa e Bologna il Karaoke Indie sbarca di nuovo nella nostra città con una scaletta esplosiva: le migliori hit del momento saranno proposte al pubblico e ognuno potrà prenotare il proprio turno per esibirsi sul palco all’inizio del concerto. I più timidi potranno comunque scatenarsi e cantare a squarciagola direttamente dalla pista da ballo. Questa la scaletta di sabato 4 febbraio, a cui si aggiungeranno brani a sorpresa: Gazzelle Destri, Irama e Rkomi 5 gocce, Frah Quintale Sì, ah, Calcutta Paracetamolo, Coma Cose Fiamme negli occhi, Rkomi e Sfera Nuovo range, Coez È sempre bello, Psicologi Sui muri, Canova Vita sociale, Pinguini Tattici Ricordi, TheGiornalisti Completamente, Ernia Superclassico, Blanco Pornografia, Calcutta Oroscopo, Frah Quintale 8 miliardi di persone, Pinguini Tattici Giovani Wannabe, Coez La musica non c’è, Gazzelle Sopra, Blanco Notti in bianco e tante altre canzoni a sorpresa. La Karaoke Band è composta dal chitarrista Alessandro Gatto, dal polistrumentista Enrico Dolcetto, dal tastierista Alessandro Solidoro e dal batterista Eliano Ficca Persichitti. Apertura porte ore 22.00. Biglietti disponibili in prevendita su Dice, costo 10 euro senza consumazione. Dopo il live dj-set Cage Night Party a cura di My Generation. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, costo 10 euro con prima consumazione.

DOMENICA 5 FEBBRAIO – Continua la collaborazione fra Itinera e The Cage nell’ambito della mostra di Banksy intitolata Realismo Capitalista: a una settimana di distanza dalla riuscita performance del livornese Erio, domenica 5 febbraio al Museo della Città sarà la volta di Gaew, all’anagrafe Gaetano Graniero, dj da sempre appassionato di musica e cultura britannica. Lo storico live club livornese tornerà così a varcare le soglie del polo culturale dei Bottini dell’Olio con un nuovo appuntamento musicale che scalderà l’atmosfera con una bella selezione di alternative rock e britpop adatta a tutti i palati e a tutte le età. La scelta è infatti quella di accompagnare la visione della mostra richiamando le radici di Banksy, nato proprio a Bristol, nel sud-ovest dell’Inghilterra. Impianto e consolle saranno collocati in un punto congeniale del percorso espositivo, in modo da intrattenere i visitatori e fare da sottofondo a un’esperienza che sarà capace di catturare tutti i sensi. Il dj-set avrà inizio alle 17.00, al termine delle visite guidate, e fino alle 21.00 porterà all’interno della mostra un po’ di quella cultura musicale alternativa e underground che da sempre anima e caratterizza il The Cage. La mostra, che è prodotta e organizzata da Comune di Livorno e da MetaMorfosi Eventi e rimarrà al Museo della Città di Livorno fino al 19 marzo 2023, ospiterà nuovamente il dj-set del The Cage domenica 5 marzo 2023, mentre domenica 26 febbraio sarà la volta del live showcase di Emma Nolde. Non ci sono costi aggiuntivi rispetto ai prezzi di ingresso della mostra (intero 12 euro, ridotto 8 euro per under 18 e over 65).

info@thecagetheatre.it – Cageline 392 8857139 www.thecagetheatre.it

Venerdì 3 Febbraio – RUGGERO DE I TIMIDI + DÉ SI by LivornoGramm

Sabato 4 Febbraio – KARAOKE INDIE + Cage Night Party by My Generation

Venerdì 10 Febbraio – ZERBO + Haus of Sitrì

Sabato 11 Febbraio – ELETTROGRUPPOGENO

Venerdì 17 Febbraio – DARI + Teenage Dream

Sabato 18 Febbraio – ERIO

Venerdì 24 Febbraio – TEENAGE BOTTLEROCKET + Deep Love Factory

Sabato 25 Febbraio – EMERGENZA FESTIVAL

Venerdì 3 Marzo – HAUS OF SITRÌ

Sabato 4 Marzo – PLASMA IN A BOX

Venerdì 10 Marzo – BANDABARDÒ + CISCO

Sabato 11 Marzo – EMERGENZA FESTIVAL

Venerdì 17 Marzo – NANOWAR OF STEEL

Sabato 18 Marzo – SETAK

Venerdì 24 Marzo – LO STATO SOCIALE (SOLD OUT)

Sabato 25 Marzo – EMERGENZA FESTIVAL

Venerdì 31 Marzo – TBA

Sabato 1 Aprile – KARAOKE INDIE

Anteprima Aprile/Maggio

Venerdì 14 Aprile – NAIP

Sabato 15 Aprile – COSTÌ

Mercoledì 19 Aprile – KEEP ON FEST

Giovedì 20 Aprile – KEEP ON FEST

Sabato 22 Aprile – LEATHERETTE

Lunedì 24 Aprile – MODENA CITY RAMBLERS

Venerdì 19 Maggio – WHITE BUFFALO

The Cage goes to Banksy:

Domenica 5 Febbraio – Dj Set by Gaew

Domenica 26 Febbraio – EMMA NOLDE (live show case)

Domenica 5 Marzo – Dj Set by Gaew