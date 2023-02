Piero Pelù questa sera a Sanremo

Share

Sono passati pochi mesi dalla trionfale conclusione della lunga storia dei Litfiba ma Pierò Pelù non ha nessuna intenzione di arrestarsi: questa estate, infatti, il rocker toscano porterà tutta la sua storia di musica rock sui palchi dei festival e delle rassegne più prestigiose del nostro Paese, in un viaggio da nord a sud affiancato dalla sua band rinnovata: i Bandidos.

Il tour prenderà il via il 7 luglio da Matera per poi proseguire lungo tutta l’estate in quello che si preannuncia come un tuffo nel rock coniugato alla Piero Pelu lungo quarantatré anni, gli stessi anni che lo vedono performer senza pari sui palchi d’Italia e d’Europa.

Per l’occasione Pelù ha radunato e rinnovato i suoi Bandidos (Alessandro ”Finaz” Finazzo alle chitarre e voce, Valerio “Voodoo” Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc “Mitraglia” Martelli alla batteria, percussioni, sampless e cori, Dado “Black Dado” Neri al basso maggiorato e cori) per immergere il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e sonore tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba.

Questa sera Piero Pelù, accompagnato proprio dai Bandidos al gran completo sarà protagonista a Sanremo sul Palco di Piazza Colombo per proporre al pubblico un’anteprima del suo “Estremo Tour “che farà godere l’estate italiana.

Questo il calendario dei primi appuntamenti del tour organizzato da Friends & Partners:

7 luglio MATERA – Oversound Festival, Castello Tramontano

15 luglio BRESCIA – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte

27 luglio PORTO RECANATI (MC) – Arena Beniamino Gigli

28 luglio CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) – Lacustica Festival, Rocca Medioevale

16 agosto NOTO (SR) – Scalinata Della Cattedrale

17 agosto BAGHERIA (PA) – Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano

20 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

22 agosto SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – Festival San Pancrazio, Forum Eventi

9 settembre CERNOBBIO (CO) – Lake Sound Park, Ex Galoppatoio



I biglietti saranno disponibili dalle ore 14.00 di oggi martedì 7 febbraio e nei prossimi giorni su Ticketone.it e nelle prevendite abituali. Per info www.friendsandpartners.it.