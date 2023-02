Paola & Chiare fanno ballare Sanremo

Share

Per PAOLA & CHIARA è finalmente il momento di fare Furore in radio e in digitale con il brano (Columbia Records/Sony Music Italy) che ha inaugurato ufficialmente la reunion dell’iconico duo sul palco dell’Ariston.Sulla scia di sonorità in pieno stile Paola & Chiara, le sorelle Iezzi ci regalano una hit tutta da ballare e cantare, scritta da Paola Iezzi, Chiara Iezzi, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone, Jacopo Ettorre, Alessandro La Cava. Incorniciato da un beat trascinante ed incisivo, il testo di Furore è la perfetta prosecuzione di quell’atmosfera da Festival che, con “il ritmo che cresce”, ci invita a lasciarci andare e a “Ballare, ancora ballare, come se fosse l’ultima canzone”.

“Per il nostro ritorno volevamo un pezzo dance che riaccendesse l’entusiasmo, fare festa, portare qualcosa di brillante, divertente e controcorrente sul palco. Vogliamo donare tutta l’energia che abbiamo al pubblico che ha voluto così tanto il nostro ritorno e ci ha aspettato con affetto: “Furore” la dedichiamo a loro!” – raccontano Paola & Chiara.

Per lasciarsi andare ancora di più alle vibes energiche di FURORE è da ora disponibile su YouTube il videoclip ufficiale del brano. Luci stroboscopiche e led colorati illuminano Paola & Chiara che avvolte da un’atmosfera dreamy e scintillante mostrano tutto il loro furore muovendosi a ritmo dell’inconfondibile beat del brano. Ad accompagnare le sorelle Iezzi sulle travolgenti note di FURORE l’attrice Simona Tabasco, reduce dal grande successo della serie televisiva statunitense The White Lotus, attirando anche l’attenzione di Kim Kardashian.

Ph. Stefano Guindani

Da aprile le sorelle Iezzi saranno protagoniste del PAOLA & CHIARA PER SEMPRE, tre eventi speciali a Roma e a Milano prodotti da Vivo Concerti con cui il duo è pronto a conquistare due dei club più famosi d’Italia: l’Atlantico di Roma il 27 aprile e il Fabrique di MILANO il 13 maggio (sold out) e il 14 maggio. I biglietti di PAOLA & CHIARA PER SEMPRE sono disponibili suwww.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

PAOLA & CHIARA PER SEMPRE

GLI APPUNTAMENTI:

27 aprile 2023 – Roma @ Atlantico

13 maggio 2023 – Milano @ Fabrique SOLD OUT

14 maggio 2023 – Milano @ Fabrique NUOVA DATA