A Bassano in scena “Notre Dame – Il Mistero della Cattedrale”

Nuovo musical a Bassano del Grappa firmato da DuePunti Eventi. Domenica 26 febbraio (inizio ore 18.00) in programma al PalaBassano 2 lo spettacolo prodotto da LiveMusical e messo in scena dalla Compagnia del Villaggio, “Notre Dame – Il Mistero della Cattedrale” di Antonio Lanzillotti e Luca Lovato, per la regia di Luca Lovato, liberamente tratto dal celebre romanzo di Victor Hugo, con musiche totalmente inedite.

A Parigi, nel 1482, in occasione della festa dell’Epifania, va in scena una strampalata opera del poeta Pierre Gringoire che, a sorpresa, viene interrotta dall’arrivo di un gruppo di zingari festanti e colorati, guidati da Clopin, il re degli argotiers. Tra di loro la bellissima Esmeralda che affascina i presenti con numeri di illusione e magia.

L’Arcidiacono della Cattedrale, Claude Frollo, è particolarmente turbato dalla giovane; Quasimodo, il deforme campanaro, si meraviglia di tanta bellezza mentre Febo, il capitano delle guardie reali, non riesce a staccarle gli occhi di dosso. Ad assistere c’è anche la fidanzata di Febo, la perfida Fiordaliso, che da sempre odia profondamente gli zingari e vorrebbe cacciarli da Parigi; sarà questo il pretesto per mettere in pratica il suo piano: risolvere il mistero della Cattedrale per poter avere ricchezza e potere!

La Compagnia del Villaggio in scena

“La rilettura del famoso testo di Victor Hugo, già visitato più volte da produzioni di diverso genere, è stata facilitata dall’enormità di spunti che offre il romanzo, ma anche dalla incredibile attualità di alcuni argomenti – si legge nelle note di regia – La diffidenza nei confronti dello straniero per esempio, ci ha dato occasione per fare un confronto tra una società chiusa, esclusiva, settaria ed una invece aperta, inclusiva e tollerante che coabitano e danno luogo alle vicende narrate. E come, qualora si incoraggino gli incontri e gli scambi, le persone si arricchiscano di esperienze e trovino maggiore realizzazione. Abbiamo voluto recuperare anche l’argomento dell’alchimia molto in voga all’epoca e che costituisce il fil rouge della storia dei nostri protagonisti velandola di mistero; il mistero appunto racchiuso ancora oggi nel linguaggio iniziatico delle architetture della Cattedrale di Notre Dame. Il finale,addolcito rispetto al romanzo, prevede un elemento di sorpresa”.

In scena un cast di 17 performer per uno spettacolo di due ore e mezzo cantato dal vivo e con musiche inedite.

I biglietti dello show sono disponibili on line e nei punti vendita Ticketone.

Biglietti:

Poltronissima € 30+diritti di prevendita

Poltrona e Tribuna centrale € 25+diritti di prevendita

Tribune laterali € 20+diritti di prevendita