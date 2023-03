Da domani in radio il nuovo singolo di Moby

Share

Esce domani 3 marzo il nuovo singolo di Moby, “Walk with me” featuring Lady Blackbird.

Walk With Me è un paesaggio sonoro ammaliante e avvolgente che rimbomba come una tempesta in avvicinamento sotto la straordinaria voce di Lady Blackbird, ed è tratto dal nuovo album di Moby, Resound NYC, in uscita il 12 maggio 2023 per Deutsche Grammophon.

Moby afferma: “Ci sono molte voci straordinarie sul pianeta, ma onestamente quasi nessuno ha una voce così particolare e notevole come quella di Lady Blackbird”.

“Quando ho sentito per la prima volta la canzone ‘Walk With Me’, mi è tornato in mente quando ero bambino e cantavo in chiesa. Per me è come tornare nel luogo in cui tutto è cominciato… Così abbiamo deciso di aprire gli spettacoli con questa canzone e portare la gente alla cerimonia!”, dice Lady Blackbird, il cui album di debutto “Black Acid Soul” ha ottenuto recensioni a 5 stelle e lodi unanimi da parte di tutti i media britannici.

In Resound NYC Moby reimmagina e orchestra quindici dei suoi brani più iconici scritti o registrati a New York tra il 1994 e il 2010, con la partecipazione di vocalist come Gregory Porter, Ricky Wilson (Kaiser Chiefs), Margo Timmins e Amythyst Kiah. Il mese scorso Moby ha pubblicato In This World con Marisha Wallace.

Un entusiasmante remix di Walk With Me realizzato dall’etichetta di Moby always centered at night accompagna l’uscita. always centered at night è stata lanciata lo scorso anno e ha visto collaborazioni con Gaidaa (transit), José James (ache for), Akemi Fox (fall back), serpentwithfeet (on air) e Aynzli Jones (medusa), con stream di oltre 15 milioni attraverso le piattaforme.

Resound NYC è il follow-up dell’acclamato album Reprise (maggio 2021) che ha segnato il debutto di Moby su Deutsche Grammophon con ospiti quali Kris Kristofferson, Mark Lanegan, Jim James e Skylar Grey.

Mentre molti dei cantanti sono nomi di grande notorietà, altri sono meno conosciuti: Moby ha scoperto P.T. Banks mentre cantava ad una cerimonia nuziale in Texas, mentre l’anziano padre dell’affascinante Danielle Ponder si unisce a lei nel remake di Run On.

Il ventesimo album in studio di questo autentico pioniere della musica riflette forse il momento più determinante nella vita musicale di Moby, quello dalla sua ex casa di New York City.

Moby è nato a New York City e ha iniziato la sua carriera musicale suonando in gruppi punk rock e facendo il dj nei club underground di New York e dintorni.

Dopo aver fatto il dj e tour dal vivo negli anni ’90, nel 1999 l’album rivoluzionario di Moby, Play, è diventato non solo una hit, ma un fenomeno globale. Aveva già ottenuto grandi successi con “Go”, “Feeling So Real” e la sua versione del “James Bond Theme”, e gli era stato chiesto di remixare brani di tantissimi divi, da Michael Jackson a Freddie Mercury, ma il grande successo Play ha cambiato tutto. Quando siamo entrati in un nuovo millennio, ha rivoluzionato la musica elettronica.

“Prima di scoprire il punk rock sono cresciuto con il rock classico”, dice Moby. “Il mio primo concerto è stato quello degli Yes al Madison Square Garden nel 1978. Di conseguenza è stato super avvincente rivisitare le mie canzoni e vedere se reggevano con un approccio orchestrale più tradizionale, non elettronico”.

Rivisitare il suo passato reinventando il suo futuro ha portato a Resound NYC, un album pieno di musica elettrizzante, una rielaborazione classica di brani iconici che definiscono quel periodo e che ci ricorda ancora una volta l’incredibile portata e rilevanza del talento musicale di Moby. (La versione originale di “When It’s Cold I’d Like To Die” è recentemente apparsa nel finale di Stranger Things di Netflix).

“Un’orchestra può essere qualsiasi cosa, può essere qualunque cosa il compositore voglia che sia”, dice Moby. “Quindi, piuttosto che fare in modo che ogni canzone riceva lo stesso trattamento orchestrale, ho creato un approccio orchestrale su misura per ogni canzone”.

Con Resound NYC, Moby riconsidera non solo l’evoluzione del proprio lavoro, ma anche un tempo, un luogo e persino una trasformazione nel nostro mondo:

“Quando pensi agli anni ’90”, dice, “Bill Clinton era presidente, la scena rave era questo mondo utopico e idilliaco, l’Unione Sovietica era finita, il cambiamento climatico era solo un’idea per un libro che Al Gore avrebbe scritto. Allora, fare musica era questa celebrazione del potenziale che aveva il nostro mondo, che aveva la nostra cultura. E ora è quasi un rifugio in un mondo a tratti terrificante e apocalittico”.

Resound NYC

Tracklisting:

In My Heart ft. Gregory Porter Extreme Ways ft. The Temper Trap South Side ft. Ricky Wilson Flower (Find My Baby) ft. Amythyst Kiah In This World ft. Marisha Wallace Helpless ft. Margo Timmins, Damien Jurado Signs Of Love Perfect Life ft. Ricky Wilson When It’s Cold I’d Like To Die ft. P.T. Banks Slipping Away Second Cool Hive ft. OUM, Sarah Willis Hyenas Last Night Run On ft. Danielle Ponder, Elijah Ponder Walk With Me ft. Lady Blackbird

ABOUT MOBY

Moby è un cantante, cantautore, produttore, autore e attivista per i diritti degli animali pluripremiato e pluripremiato. È vegano e attivista da 35 anni. Ha recentemente pubblicato – e regalato gratuitamente – il suo debutto alla regia Punk Rock Vegan Movie, uno sguardo appassionato e stilisticamente idiosincratico sul rapporto in corso tra il mondo del punk rock e i diritti degli animali. Include interviste con alcuni dei più grandi nomi della storia del punk e del rock. L’anno scorso ha lanciato la sua nuova etichetta discografica sempre incentrata sulla notte, con flussi collettivi che raggiungeranno i 15 milioni di piattaforme alla fine del 2022. il mondo.