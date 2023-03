Al via tour Go Gianni Go! Morandi nei palasport

Dopo il ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, GIANNI MORANDI è pronto a dare il via al GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, la nuova avvincente corsa per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani, in partenza il 10 marzo.

Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari, Eboli: queste le città che si preparano ad accogliere GIANNI MORANDI, showman in grado di tenere alta, per l’intera durata dei suoi concerti, la carica di energia e il suo contagioso entusiasmo. Per il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, prodotto da Trident Music, MORANDI ha pensato a una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che mescola le tracce incluse nel nuovo progetto discografico EVVIVA!(Epic Records/Sony Music Italy)e i grandi classici del suo repertorio, affiancato on stage da una formidabile band di 13 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo, alle chitarre con Michele Quaini; Ricky Quagliato alla batteria; Ambrogio Frigerio al trombone; Paola Zadra al basso; Maurizio Campo al pianoforte; Michele Lombardi alle tastiere;Camilla Rolando alla tromba; Nicholas Lecchi al sax; Daniele Leucci alle percussioni; Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori.

Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova Beach Party, che hanno animato l’estate 2022 con performance iconiche e inediti duetti. Acclamato da un’audience multigenerazionale, con il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORTGIANNI MORANDI è pronto a regalare una volta in più al suo pubblico uno show ricco di emozioni indimenticabili. I biglietti del GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmasteral seguente link:https://gogiannigo.lnk.to/morandineipalasport