Venerdì esce il nuovo singolo di Mobrici

Share

I tempi cambiano, gli anni passano e con essi anche le aspettative del futuro.

Mobrici torna a farsi portavoce della sua generazione, dei dubbi e del senso di spaesamento che certe volte accompagnano alcune fasi della vita più di altre.



Mobrici ha deciso di condividere questi interrogativi con il suo nuovo singolo “FIGLI DEL FUTURO” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), perché in fondo è giusto farsi delle domande anche se molte volte non sappiamo trovare subito le risposte.



“‘Avere figli oggi o non averne mai nessuno?’ Letto così sembra un dilemma shakespeariano e un po’ lo è in effetti. Attorno a me, crescendo, cambiano le vite di molti amici, si evolvono, e questo aspetto mi porta a riflettere un po’ più profondamente di quando mi domando quale sia il gin da accompagnare ad un’acqua tonica – racconta Mobrici – È un punto di domanda continuo, ma che alla fine, non trova una risposta. Ha senso pensare di non avere figli quando in verità siamo figli anche noi di persone che se lo sono chiesto? O forse non se lo sono mai chiesto ed è proprio la società in cui viviamo che ha iniziato a domandarselo. Io non l’ho ancora capito e lascio la conclusione a chi ascolterà e ci rifletterà.”



“Figli del futuro” insieme a “Piccola” (https://macistedischi.lnk.to/piccola) e a “Luci del Colosseo” (https://macistedischi.lnk.to/lucidelcolosseo), anticipano l’uscita del suo nuovo lavoro in studio, dando un piccolo assaggio di quello che il cantautore porterà sul palco nei due speciali live di aprile.



L’artista, insieme alla sua nuova musica e ai brani più importanti ed amati della sua carriera, infatti, è pronto per i due concerti completamente sold out che lo vedranno questa primavera a Roma e a Milano.



“Ho avuto la fortuna di scrivere già un bel po’ di canzoni nuove a pochissimo tempo di distanza dallo scorso album – racconta Mobrici – Esattamente, in primavera, sarà passato un anno dal tour precedente e ritorno live con un album nuovo. Dopo la pandemia, avevo scelto di suonare il più possibile, con più date per ogni regione, invece quest’anno andrà diversamente, sarà tutto più concentrato. Roma e Milano, ad aprile, solo due città. Non vedo l’ora di rivedere chi mi segue e di cantare tutte le mie canzoni insieme a loro.”



Di seguito il calendario aggiornato dei live, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti:



18 aprile 2023 – Roma – Monk – SOLD OUT

20 aprile 2023 – Milano – Magazzini Generali – SOLD OUT



Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista, passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni. È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, sensibile ai temi ecologisti, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.

https://www.instagram.com/mobrici__/