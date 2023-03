Mobrici parla del suo nuovo album

Share

“ASCOLTANDO TUTTO L’ALBUM NEL SUO INSIEME, TROVO CHE SIA UN DISCO PIENO DI DOMANDE. DA ‘VUOI VENIRE CON ME?’ DI SEXE,

AD ‘AMORE MIO DOVE SEI?’. DA ‘AVER FIGLI OGGI O NON AVERNE MAI NESSUNO?’ A ‘VITA MIA, VUOI LASCIARMI VIVERE?’.

SONO DOMANDE CHE FACCIO A ME STESSO, ALLA VITA, E A CHI MI CIRCONDA.

SONO TUTTE CANZONI CHE HO SCRITTO NELL’ARCO DI QUEST’ANNO, L’ANNO DEI MIEI 33 ANNI.” – MOBRICI

Mobrici ha sempre avuto la capacità di dar voce alla sua generazione.

È la semplicità delle sue parole che spiazza. Raccontando di sé riesce a comunicare le sensazioni, i sentimenti e gli interrogativi che molti si pongono.

“Gli anni di Cristo” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia) parlerà di tutto questo e di molto altro e finalmente da venerdì 31 marzo potrà condividerlo con tutti. Da oggi è disponibile il pre-order al seguente link: http://macistedischi.lnk.to/gliannidiC.

Un disco generazionale, che l’artista ha scritto interamente all’età di 33 anni. Un progetto vario e potente, in cui si mette in gioco sperimentando e contaminando la sua musica, ma restando anche sempre fedele a se stesso.

Si passa dalla libertà sessuale alla ricerca di un amore non ancora conosciuto, dalla consapevolezza di storie del passato viste con uno sguardo più maturo alla difficoltà che comportano le storie a distanza. I tempi che cambiano e le aspettative che sembrano invece non mutare mai. Tutti hanno una propria storia e non bisogna sentirsi intrappolati nella vita che gli altri hanno vissuto prima di noi, “Ma noi non ci pensiamo, Beviamoci e balliamo”.

“Figli del futuro”, “Piccola” e “Luci del Colosseo”, hanno anticipato l’uscita del nuovo lavoro in studio, dando un piccolo assaggio di quello che il cantautore ha in serbo.

Mobrici, insieme alla sua nuova musica e ai brani più importanti ed amati della sua carriera, infatti, è pronto per i due concerti completamente sold out che lo vedranno questa primavera a Roma e a Milano.

“Ho avuto la fortuna di scrivere già un bel po’ di canzoni nuove a pochissimo tempo di distanza dallo scorso album – racconta Mobrici – Esattamente, in primavera, sarà passato un anno dal tour precedente e ritorno live con un album nuovo. Dopo la pandemia, avevo scelto di suonare il più possibile, con più date per ogni regione, invece quest’anno andrà diversamente, sarà tutto più concentrato. Roma e Milano, ad aprile, solo due città. Non vedo l’ora di rivedere chi mi segue e di cantare tutte le mie canzoni insieme a loro.”

Di seguito il calendario aggiornato dei live, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti:

18 aprile 2023 – Roma – Monk – SOLD OUT

20 aprile 2023 – Milano – Magazzini Generali – SOLD OUT

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista, passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni. È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, sensibile ai temi ecologisti, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.