D4DV torna in radio con “Worthless”

“Non bisogna lasciarsi ingannare dal fatto che ha solo 17 anni. La sua musica è molto matura in senso artistico e personale. Ha un’abilità unica di rendere palpabili le emozioni più recondite” – V MAN



Il giovane collezionista di successi come “Here with me” e “Romantic Homicide”D4VD, torna in radio venerdì 24 Marzo con “WORTHLESS”. I suoi brani che parlano di cuori spezzati a colpi di R&B, indie e pop, hanno toccato i cuori di milioni di ascoltatori, macinando più di 850 milioni di stream totali, la Top 20 di Spotify Globale e la Top 10 di TikTok Italia.



“WORTHLESS” è una ballad che racconta di non sentirsi all’altezza nell’affrontare le sfide giornaliere e di cercare il proprio scopo nella vita. Il brano, che su Spotify ha già raccolto più di 4 milioni di stream ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo successo dell’artista.

“Sui social mi piace mostrarmi per come sono […] il messaggio più bello che ho ricevuto è stato da un ragazzo che diceva di essere sopravvissuto con la mia musica” ha raccontato D4vd a“la Repubblica”.

Per il 2023 D4VD ha in programma un tour che lo porterà anche in Italia con due date a Milano il 16 Giugno e a Firenze il 18 Giugno in occasione del Firenze Rocks dove aprirà il concerto dei Maroon 5.

Dicono di lui

“È riuscito a passare in una manciata di mesi dall’essere la “next big thing” del pop statunitense alla consacrazione” – ROCKOL



“Brani così maturi e strutturati che è incredibile siano usciti da un ragazzino cresciuto a gospel” – La Stampa



«Un fenomenale musicista, che scrive canzoni non dalla propria cameretta, come i fratelli Eilish, ma usando il proprio iPhone in un guardaroba che non è manco il suo, ma della sorella» – La Repubblica