Dal 22 marzo disponibile in radio Ti riempirò di like, il nuovo singolo dei Disco Club Paradiso – disponibile da venerdì 17 marzo e distribuito da ADA Music Italy – entrato nelle playlist editoriali di Spotify New Music Friday, Novità Pop e Caleido.



“Ti riempirò di like“ parla dell’amore platonico, non quello descritto dai poeti ma quello ai tempi dei social network. Racconta del colpo di fulmine durante lo scrolling del feed di Instagram o TikTok, quando tutto parte da un innocente like e si evolve nello scambio dei primi messaggi, che fanno sembrare facile instaurare un rapporto con una persona, creando un legame – apparentemente profondo – che dà libero sfogo all’immaginazione, ma alla fine dei conti difficilmente si trasforma in qualcosa di reale.



“Abbiamo scritto ‘Ti riempirò di like’ per parlare in maniera diretta dell’amore al tempo dei

social, l’amore che vive i ritmi rapidi di Instagram e TikTok e che non lascia molto spazio al

sentimento che purtroppo si riduce alla risposta veloce di una reazione o di un like. E allora, volevo dire a quella ragazza, ignorami… sì, ma che questo sia per sempre.”

Già dalla fine dell’esperienza a X Factor 2022, i Disco Club Paradiso cominciano a far ballare dal vivo il pubblico esibendosi in tutta Italia. Ad aprile partirà il loro tour di circa 40 date.

BIO

I Disco Club Paradiso sono una band dance pop formata da: cantante, Leonardo Bergonzini, classe 2000 di San Giovanni in Persiceto e principalmente autore della musica e dei testi (in arte Leo Bi); batterista e producer Olmo Luca Stuppioni (Olmo) classe 2002 di Anzola dell’Emilia; Giacomo Semenzato (Jacky Sax) sassofonista della band ma polistrumentista, di Cento, classe 1999, iscritto attualmente al conservatorio di Rovigo; Simone Murineddu (in arte Murri) chitarrista classe 2001, di Crevalcore. La band nasce tra i banchi di scuola a partire dalla collaborazione tra Jacky Sax e Leo Bi, compagni di classe per i 5 anni delle superiori. Dopo i primi live, alla formazione a 2 si unisce quasi subito il chitarrista Murri che dopo una prova nel garage del cantante ingrana la quinta, studia tutti i brani in una sola notte e si ritrova a suonare con loro nei locali fin dal giorno seguente. Da lì il trio, per i successivi due anni, non smette di creare musica insieme ed esibirsi in pubblico. Ad inizio 2021 la band, con l’esigenza di incidere i propri brani, si reca nello studio del producer Olmo: fare musica insieme è da subito elettrizzante e naturale ed il contributo di Olmo diventa una parte fondamentale per la riuscita dei brani, dunque il trio espande la propria formazione a 4 membri e Olmo ne diventa produttore e batterista. La band si chiude in studio ed inizia a registrare e sperimentare, sotto il nome “DISCO CLUB PARADISO”. Da settembre a dicembre 2022 i Disco Club Paradiso si esibiscono ad X Factor, in onda su Sky Uno, stupendo per la loro spontaneità e simpatia ed ottenendo fin dalla prima fase di Auditions una Standing Ovation da parte del pubblico con il loro inedito “DCP”, pubblicato da Sony Music Italia subito dopo la puntata dell’inedito. A novembre 2022 sono ospiti in radio su RTL 102.5, in “La famiglia giù al nord”. Dopo la conclusione del percorso ad X Factor, iniziano ad esibirsi live in giro per l’Italia portando la loro musica ed energia. Ad aprile partirà il loro tour di circa 40 date.



https://instagram.com/discoclubparadiso?igshid=YmMyMTA2M2Y=