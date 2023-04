“Dicono” il nuovo singolo di Maninni

Share

Dicono è il nuovo singolo di Maninni, in uscita il 7 aprile per Ghandi Dischi/Epic/Sony Music Italy.

L’eclettico artista racconta la complessità dei rapporti amorosi, con un occhio di riguardo verso quelli vissuti dalle nuove generazioni. La necessità di volere sempre di più è l’ostacolo che impedisce ai giovani di vivere serenamente le proprie relazioni, arrivando a perdere di vista i sentimenti e far saltare rapporti che potevano essere sistemati.



Le considerazioni esternate da Maninni mettono a fuoco la fragilità complessiva dei rapporti odierni e i dubbi di un’intera generazione, in cui è sempre più difficile venirsi incontro per trovare un equilibrio e godersi la semplicità delle piccole cose: “Non ci manca niente, basterebbe un piccolo sforzo”.

“Dicono è nata da una sorta di considerazioni, domande che mi sono posto. Mi domando: quante volte abbiamo rovinato dei rapporti per dare ascolto a ciò che le persone dicono? A volte basta dare importanza alle piccole cose che ci fanno stare bene. Quando riesci a trovare un equilibrio ridi insieme delle cose che prima ti hanno fatto male. Quindi chi se ne frega se arriva la fine del mondo, quando non sei sola.”

(Maninni)



Songwriter, autore, polistrumentista e produttore, Maninni ha scritto, suonato e prodotto questo singolo insieme a Enrico Brun (già produttore di Pinguini Tattici Nucleari, Gianni Morandi, Marco Mengoni, Måneskin).



CREDITI

Scritto da: Alessio Mininni, Gianni Pollex, Lara Ingrosso, Luca Giura

Composto da: Alessio Mininni, Gianni Pollex, Lara Ingrosso, Enrico Brun

Prodotto da: Enrico Brun, Maninni

Mix di: Matteo Cantaluppi

Master di: Giovanni Versari



BIO

Ispirato dai classici del rock italiano e internazionale Alessio Mininni, in arte Maninni, coltiva sin da subito l’amore per la chitarra, il piano e la batteria, mettendo le fondamenta per quello che sarà il suo percorso da produttore parallelamente a quello da autore.

Taciturno ed empatico ma profondamente energico, Maninni unisce la passione per la musica a quella per Masterchef (non si perde un’edizione), la cucina, il cinema e le serie tv, ispirazioni costanti per la sua musica.

Esordisce con “Parlami di te” seguito da “Peggio di ieri” con Marmo. Già nei primi singoli traspare il filo conduttore della sua musica, incentrata sull’amore in tutte le sue sfumature e sulla semplicità della vita quotidiana. Dopo un periodo di silenzio pubblica il singolo “Senza”, il primo di un progetto discografico curato da un nuovo team, che entra fin da subito nelle principali playlist editoriali di Spotify ed accede alla Top 100 di Earone. I singoli pubblicati successivamente, “Vestito rosso” e “Vaniglia”, riscuotono un buon successo. Nello specifico “Vaniglia” viene supportato da network nazionali come Radio Italia, Radio Zeta, Radio 1, Radio 2 e Radio 105 Indie. A dicembre 2021 firma con Sony Music Italy e pubblica il singolo “Bari NY”, trasmesso da alcuni dei più importanti network nazionali, seguito dai brani “Irene” e “Caffè”, pubblicati rispettivamente a febbraio e a luglio 2022. A dicembre disputa la finale di Sanremo Giovani con il brano “Mille Porte” e nel 2023 si prepara a pubblicare un nuovo progetto discografico, anticipato dal singolo “Dicono”, disponibile dal 7 aprile 2023.



IG: https://www.instagram.com/maninni/