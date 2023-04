Ele A esce oggi “Globo”

Share

Talento, consapevolezza e sperimentazione. Ecco come si presenta Ele A al pubblico.

Il talento lo si sente nelle barre e nel flow cuciti su misura per ogni occasione, la consapevolezza è quella di un’artista che nonostante la giovane età sa esattamente cosa vuole e come vuole farlo, la sperimentazione la si può sentire già dal primo play.

Adesso è arrivato il momento di conoscerla a 360°. Esce oggi “GLOBO” (Self, distribuito da Believe), il nuovo EP di ELE A, prodotto da Disse edisponibile in pre-save al seguente link: https://bfan.link/globo-ep.

“Globo è una sintesi di ciò che vivo quotidianamente, in particolare rappresenta questo inverno ‘22-23 – racconta l’artista – È stato interamente prodotto da Disse e all’interno troviamo alcune delle nostre principali influenze, dal classico boom bap 90s fino alla dnb uk sempre mantenendo una linea jazz a livello di armonie. Il ‘globo’ racchiude la mia città, i miei amici, la famiglia e le persone con cui mi interfaccio raccontate dal mio punto di vista. Ogni persona ha il proprio globo ovvero la propria sfera personale di esperienze, e con questo progetto ho voluto raccontarne una parte a chiunque lo ascolterà.”

Un viaggio musicale, quello dell’artista ticinese, anticipato dai singoli “Mikado”, “Globo” e “Uno9999”, che ci hanno fatto entrare nel mondo di Ele A, una dimensione di incastri di rime su beat che trasudano old school hip-hop.

Di seguito la tracklist di “GLOBO”:

Record Deals Globo Mikado Jeans Oro Uno9999

Due ad oggi gli appuntamenti live annunciati in cui Ele A porterà dal vivo il suo nuovo progetto musicale: il 26 maggio sul palco del MI AMI 2023 e il 7 luglio all’Imola Summer Sound. Saranno l’occasione per confrontarsi con grandi artisti della scena musicale italiana e per mostrare a tutti di che pasta è fatta.

Classe 2002, nata e cresciuta a Lugano. Ele A detta anche, semplicemente, Ele. Funambola. “Come un Nokia 3310 del futuro. Tutto quello che si può sapere di lei si trova nella raffica di barre rilasciate a una a una sul suo profilo Instagram e su YouTube: freestyle su basi old school o pop (da Wiz Khalifa a Walking On A Dream degli Empire Of The Sun). Il suo gusto street pop cela in realtà un manifesto amore per l’estetica del rap, e un puro credo: “tu usi la musica per aver altro invece per me è l’obiettivo finale”. A giugno 2022 pubblica il primo Ep, Zerodue Demo, disco autoprodotto che viene distribuito esclusivamente in fisico, in un lungo tour estivo di oltre 20 date, che la porta a calcare prestigiosi palchi in Italia e all’estero, dal Mi Ami Fest di Milano, allo Sziget Festival di Budapest. A novembre ha debuttato sulle piattaforme con il primo singolo “Mikado”, seguito da “Globo”. Recentemente è stata scelta dal sassofonista francese Laurent Bardainne per il brano “C’est la vie”.