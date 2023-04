Nina Zilli esce oggi “Innamorata (F____U!)”

Share

Già dalla prima nota di “Innamorata (F____U!)” (https://capitol.lnk.to/innamoratafu; Capitol Records Italy/Universal Music), il nuovo singolo di NINA ZILLI, prodotto da Danti e con la speciale partecipazione di Saturnino al basso, si viene catapultati nel colorato mondo dell’artista. Con la sua ironia e il suo timbro unico, ci racconta di quanto nella vita si possa rimanere scottati, ci si innamori senza sapere il perché… ma alla fine, si sa, l’amore è così, non si spiega.

Il brano è fuori ovunque da oggi, venerdì 14 aprile, ed è accompagnato da un videoclip, https://www.youtube.com/watch?v=KnfRDZjisvc prodotto da One Fingerz e diretto da Mauro Russo, con un cast d’eccezione: Danti, Le Donatella, Katia Follesa, Articolo 31 e Alvin.

“Il brano ha tutti quei riferimenti super Motown che piacciono a me, che caratterizzano la mia musica da quando ho iniziato – racconta Nina Zilli – C’è tutta la parte vintage che mi rappresenta, negli arrangiamenti, nel modo di scrivere. Questo è un pezzo molto divertente che mi ricorda le atmosfere anni ‘60, translate però nella modernità. Inoltre, si sente anche l’influenza dell’urban, delle produzioni di Danti.”

Riguardo al videoclip l’artista racconta: “Il video è come se fosse il prosieguo di ‘Vasco a San Siro’, sempre girato da Mauro Russo, lì Danti mi dà l’anello e in questo, invece, ci sposiamo e io sono anche incinta, un continuo tanto fantastico quanto inaspettato. Sono intervenuti dei grandi amici, perché per noi è un grande momento e ci fa sempre piacere. Avessimo avuto più tempo avremmo messo dentro altri 200 camei.”

Innamorata (F____U!) Cover artwork Paolo Pool Palmeri per One Fingerz

In questo ultimo anno abbiamo visto l’artista cimentarsi nel suo primo romanzo“L’ultimo di sette”, pubblicare nuova musica con il singolo “MUNSTA” e collaborare con artisti come Danti in “Vasco a San Siro” e Inoki e DJ Shocca in “Sorelle”, per poi concludere l’anno cimentandosi nella recitazione nel film “La California”, che ha riscosso molto successo ottenendo importanti riconoscimenti in tutto il mondo.

Nina Zilli è un vulcano di energie che trova la sua massima espressione nella musica, ma che non si tira mai indietro davanti a nuove avventure e sperimentazioni artistiche: intrattenimento, cinema, scrittura, conduzione e chissà cos’altro. Nina è colore, risate, rumore, forti emozioni e grande passione. Nella sua carriera di oltre 20 anni è riuscita a crearsi una chiara identità grazie alla trasversalità e alla continua ricerca di nuove sfide. La sua musica trova le radici nel rock anni ‘70 per poi passare alla Motown, all’R&B della Stax, al soul e al pop rock dei primi ‘60, incrociando il tutto con la Giamaica e gli amori per alcuni grandi cantautori italiani come Mina e Celentano.