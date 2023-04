“Evviva” il nuovo singolo di Morandi e Jovanotti

Share

È “Evviva!” (Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di GIANNI MORANDI in featuring con Lorenzo Jovanotti, in rotazione radiofonica da venerdì 28 aprile. Scritto dall’amico e compagno di avventure musicali Lorenzo Jovanotti, “Evviva!” è un clima, uno stato dell’anima come quella di due grandi amici che dopo due anni di collaborazione e dopo il successo de L’Allegria e Apri tutte le porte firmano e cantano insieme un brano che già dal titolo …è una festa nel segno di Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti.

Il brano impreziosisce la tracklist dell’omonimo album “EVVIVA!”, il nuovo lavoro pubblicato il 3 marzo per Epic Records/Sony Music Italy. Viaggio in 8 tracce (di cui 5 firmate da Lorenzo Jovanotti) nel presente di un artista unico come Morandi, EVVIVA! arriva dopo la sua partecipazione come conduttore, al fianco di Amadeus, del 73esimo Festival di Sanremo, e a 5 anni di distanza dall’ultimo progetto “d’amore d’autore”.