Leolandia, lo show di “Lucilla” l’idolo dei bambini

Share

Weekend intenso, ricco di divertimento ed emozioni a Leolandia, in occasione della Festa della Mamma.

Sabato 13 la giornata del parco sarà animata dalla presenza straordinaria di Lucilla, la cantante per bambini del momento, che vanta centinaia di milioni di visualizzazioni su Youtube. Proprio a Leolandia, la cantante dai capelli rossi e dal sorriso contagioso presenterà in anteprima il suo ultimo singolo, L’Unicorno: scritto da Fabrizio Casalino, il brano è dedicato alla figura mitologica più amata dai piccoli. Il messaggio della canzone è ispirato all’importanza della fantasia e alla meraviglia del potere dell’immaginazione. Dopo l’anteprima di Leolandia, il singolo uscirà il 16 maggio insieme al video, in vista del nuovo album previsto per fine estate. Lucilla sarà sul palco della Minitalia per un breve live show alle 15 e sono ancora disponibili gli ultimi posti per prenotare un incontro dedicato e scattare una foto ricordo. Alle 17:30 si esibirà alla LeoArena per un vero e proprio concerto già sold-out.

Per tutto il weekend, inoltre, in occasione della Festa della Mamma, all’ingresso di Leolandia sarà installato un grande pannello bianco con la scritta “Tanti Auguri Mamma” sul quale tutti potranno scrivere o disegnare una dedica o un messaggio di auguri dedicato alla propria mamma o a tutte le mamme, senza limiti alla fantasia. Si darà così luogo ad un’originale e unica opera d’arte, che prenderà vita grazie al contributo di tutti gli ospiti del parco: dai più piccoli ai più grandi. Un murale collettivo di 20 mq, unico e speciale, ricco di amore.

Giorni e orari di apertura del parco, biglietti e voucher per accedere alle esperienze con Lucilla e tutti i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.

Leolandia – Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Tel. 02 9090169.