Michele Bravi insieme a Guè con “umorismo italiano”

Michele Bravi, dopo l’uscita del suo ultimo album “tu cosa vedi quando chiudi gli occhi”, torna con un nuovo singolo insieme a Guè dal titolo “umorismo italiano” (EMI Records Italy/Universal Music Group), in uscita venerdì 10 maggio.

“umorismo Italiano” non è solo un singolo, ma un ponte tra diverse forme d’arte, dalla moda al cinema, mostrando come la cultura pop possa diventare veicolo di riflessione critica: «Una parodia malinconica sulla dittatura della risata tra il macchiettismo dell’italianità e il cinema più sguaiato – riflette Michele Bravi – E se fossimo i protagonisti di un qualche film volgare con trama scontata?».

Guè nella canzone parla di ignoranza sofisticata e con la sua penna omaggia i più grandi artisti italiani del grottesco e i maestri del Cinema degli anni d’oro.

Fausto Puglisi – designer, stilista e direttore creativo di Roberto Cavalli che ha vestito con le sue creazioni star come Beyonce, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Lady Gaga e Rihanna – ha creato l’artwork della copertina, imprimendo il suo inconfondibile marchio di sensualità e ferocia. «Fausto è stato il primo a darmi la possibilità di creare un dialogo tra moda e musica e questo suo ennesimo regalo aggiunge un pezzetto alla riconoscenza e alla stima infinita che già provo per lui», racconta Michele.

Dopo l’uscita del singolo Michele Bravi sarà a teatro per due speciali anteprime, organizzate e prodotte da Vivo Concerti: il 12 maggio al Teatro Dal Verme di Milano, già sold out, e il 26 maggio all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma. I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Biografia:

Michele Bravi nasce a Città di Castello nel 1994. Cantautore, scrittore e attore, nonostante la giovane età ha già collezionato due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 2017 con il brano “Il Diario degli Errori” (doppio disco di platino) e nel 2022 con “Inverno dei fiori” (disco d’oro), la pubblicazione, per Mondadori, del libro “Nella vita degli altri” e quattro album in studio. È uno dei protagonisti di “Amanda”, film di Carolina Cavalli presentato alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione “Orizzonti Extra”. Dopo aver dato voce alla versione italiana di “Remember me” in Coco, scrive e interpreta il brano portante della colonna sonora di “Strange World”, 61º lungometraggio Disney. È uno dei tre giudici della ventiduesima edizione del programma “Amici di Maria De Filippi”. Ha preso parte al film di Saverio Costanzo “Finalmente l’alba”, presentato in concorso alla 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

