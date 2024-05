AC/DC: il 21 giugno escono le ristampe in vinile edizione limitata

Share

Dopo il successo delle prime 9 ristampe che hanno conquistato in Italia la classifica degli album fisici più venduti, il 21 giugno escono altri 6 leggendari dischi degli AC/DC in vinile color oro in edizione limitata (Columbia Records/Legacy Recordings), in occasione dei 50 anni di carriera dell’iconica band rock’n’roll.

Nelle esclusive ristampe gli LP color oro sono accompagnati da un poster 12″x12″ diverso per ogni album con la nuova grafica AC/DC 50, perfetto per essere collezionato e incorniciato. Questi i prossimi 6 dischi in uscita: If You Want Blood You’ve Got It, Let There Be Rock, Ballbreaker, Stiff Upper Lip, Rock Or Bust e 74 Jailbreak.

IF YOU WANT BLOOD YOU’VE GOT IT – Il primo album dal vivo degli AC/DC, pubblicato in autunno nel 1978, è considerato una delle più grandi registrazioni live del rock and roll.

LET THERE BE ROCK – Pubblicato in Australia nel marzo del 1977, arriva nel resto del mondo quella stessa estate con l’iconico logo AC/DC. Si dice che durante la registrazione del solo nella traccia principale, l’amplificatore di Angus si surriscaldò e prese fuoco.

BALLBREAKER – Questo album, uscito nel 1995, ha visto la band lavorare per la seconda volta con il produttore Rick Rubin (dopo il singolo “Big Gun” tratto dalla colonna sonora del film “Last Action Hero”).

STIFF UPPER LIP – Pubblicato nel 2000, l’album ha visto la band riunirsi con George Young, fratello maggiore di Angus e Malcolm, alle redini della produzione per la prima volta dopo oltre un decennio. La copertina dell’album presenta una statua in bronzo di Angus Young, entrata anche nella scenografia del tour.

ROCK OR BUST – Questo album del 2014 è stato il primo a vedere Stevie Young, il nipote di Angus e Malcolm, alla chitarra ritmica. L’album è entrato al primo posto nelle classifiche in 12 paesi ed è stato tra i primi 5 in altri 12.

74 JAILBREAK – Pubblicato nel 1984, contiene brani che sono stati registrati nel 1974 e nel 1976.

I primi 9 album che sono stati resi disponibili in vinile color oro sono: Back in Black, Highway to Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About to Rock (We Salute you), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who e Live.

In Italia le ristampe di “Back In Black” e “Highway To Hell” sono entrate in TOP 5 della classifica FIMI/GfK degli album fisici più venduti della settimana e in TOP 20 della classifica generale degli album della settimana. “High Voltage” e “Live” sono entrati in TOP 20 della classifica degli album fisici più venduti della settimana.

In estate il “POWER UP TOUR” degli AC/DC arriverà in Europa. L’unica tappa in Italia sarà il 25 maggio alla RCF Arena di Reggio Emilia (promossa e prodotta da Barley Arts),i 100 mila biglietti disponibili sono stati venduti in poche ore dall’apertura delle prevendite!

Dal 2 all’8 luglio al The Vanguard di Camden a Londra sarà attivo il dive bar degli AC/DC con gadget esclusivi.

Gli AC/DC sono una delle più influenti rock band di tutti i tempi con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo, di cui ben 72 milioni sono negli USA.

Con 50 anni di leggendaria carriera alle spalle, continuano a riempire gli stadi di tutto il mondo, vendendo ogni anno milioni di dischi e generando miliardi di streaming!

“Back in Black”, doppio disco di diamante, è il «bestselling album by any band ever» e «third bestselling album by any artist» con oltre 50 milioni di copie vendute. Sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame® nel 2003. Nel 2010 hanno vinto il loro primo GRAMMY® Award nella categoria “Best Hard Rock Performance” per “War Machine”. Il loro ultimo album è “Power Up” (2020), diciasettesimo disco in studio, che ha debuttato al primo posto in 21 Paesi.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni