Josip Grabovac Ambassador dell’Ultra Europe Festival

Share

Si terrà a Spalato, in Croazia, dal 7 al 9 luglio prossimi, L’Ultra Europe Festival, l’evento musicale che riunisce i più famosi e talentuosi Deejay del Mondo. Josip Grabovac, talent e giornalista di origine Croata, vive tra Milano, Reggio Emilia e Faenza, città che lo hanno accolto professionalmente, è stato da poco nominato Ambasciatore di questa importante manifestazione in programma la prossima estate.

Josip Grabovac

Josip Grabovac, con un passato e un presente da talent e social media manager nel settore del fashion, travel e lifestyle, si è affermato negli ultimi anni come promoter di designer internazionali, portati a sfilare durante la settimana della moda a Milano, ma anche come giornalista di moda e costume e corrispondente nelle principali fashion week, per diverse testate straniere conquistando ben otto premi internazionali, non ultimo, di recente a Dubai, come giornalista dell’anno!

L’Ultra Europe Festival, del quale Josip Grabovac è stato designato Ambassador, è riconosciuto a livello globale per le grandiose scenografie immersive, le ambientazioni e light show senza eguali, presenterà quest’anno un’edizione senza precedenti con attesi più di 100 mila spettatori, grazie al supporto di partner internazionali, le istituzioni croate e la città di Spalato e vedrà la partecipazione di musicisti come Alesso, Axwell, DJ Snake, Gryffin, Oliver Heldens, Steve Aoki, Tchami e Zedd. Tra gli artisti di supporto figurano Enrico Sangiuliano, Fedde Le Grand, HI-LO, Mathame, Morten e Nora En Pure. Questi artisti si uniranno agli headliner già annunciati, Adam Beyer, Afrojack, Boris Brejcha, Carl Cox, Charlotte de Witte, Hardwell, Martin Garrix e Timmy Trumpet per un’altra celebre edizione di ULTRA Europe.

Ultra Europa Festival

Comunicato Stampa: Maurizio Dell’Erede