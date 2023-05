“Dentro” il nuovo album di Gazzelle

Share

GAZZELLE, dopo aver rilasciato a sorpresa le prime sei canzoni del disco, pubblica “DENTRO” (https://gazzelle.lnk.to/DENTRO; Maciste Dischi/Artist First), l’album completo di tutte le tracce. In radio sempre da oggi anche il singolo “Flavio”, che accompagna l’uscita del progetto.

La capacità propria dell’artista, di raccontarsi nella sua quotidianità attraverso la musica, ne ha fatto negli anni un unicum nel suo genere.

Nel nuovo album Gazzelle ha deciso di farsi accompagnare da colleghi e amici d’eccezione. In “Quello che eravamo prima” accanto a lui ritroviamo thasup, i due artisti uniti da una stima reciproca hanno già dato prova in passato della grande affinità artistica che li lega.

Con “Milioni”, dopo le tante richieste negli anni da parte dei rispettivi fan, finalmente Gazzelle e Fulminacci regalano a tutti una traccia che rimarrà nel cuore di molti. A sorpresa, invece, l’ultimo feat. è con Noyz Narcos in una meravigliosa celebrazione della loro città: “Roma”.

Di seguito la tracklist di DENTRO:

Qualcosa che non va IDEM E pure… È andata come è andata Quello che eravamo prima (feat. thasup) Flavio Non lo dire a nessuno Milioni (feat. Fulminacci) Roma (feat. Noyz Narcos) Michelino La prima canzone d’amore LPPBDS

L’album sarà disponibile in fisico nei seguenti formati:

FORMATO CD – versione standard

FORMATO VINILE – versione standard

– versione standard FORMATO VINILE DELUXE – in edizione limitata autografata

Il 19 e il 20 maggio l’artista incontrerà i fan in due speciali instore:

19 maggio – MILANO – laFELTRINELLI – Piazza Piemonte – ore 18:30

20 maggio – ROMA – laFELTRINELLI – Via Appia Nuova – ore 16:30

Il 9 GIUGNO 2023 allo STADIO OLIMPICO di Roma, ci sarà l’unico grande concerto che lo vedrà protagonista quest’anno, per l’occasione porterà per la prima volta sul palco le canzoni del nuovo album “DENTRO” e tutti i suoi più grandi successi.

Una tappa importante per la carriera live dell’artista, partita nel 2017, per intraprendere un percorso che negli ultimi 6 anni l’ha visto calcare tutti i palchi della sua Roma: dal Monk Club all’Ex Dogana, dall’Atlantico Live al Palazzo dello Sport, dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica fino all’Ippodromo delle Capannelle quest’estate nel corso del Rock in Roma, con oltre 25.000 presenze. Il concerto è prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Le prevendite sono disponibili su www.vivoconcerti.com, www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.clappit.com e nei punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

GAZZELLE scrive belle canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana. Queste tutte le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “PUNK” e “OK”, certificati doppio platino, e “MEGASUPERBATTITO” certificato platino, ha ottenuto il quadruplo platino per “Destri”, il doppio platino per “Non sei tu”, “Tuttecose” feat. Mara Sattei e il platino per “Scintille”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia”, “Sopra”, “Coltellata” feat. thasup e il disco d’oro per “IDEM”, “Coprimi le spalle”, “Scusa”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano omonimo all’album), “Sayonara”, “Nero”, “Martelli” “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “SMPP”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, “Lacri-ma”, “Belva”, “Fottuta Canzone” e “Però” (certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).

