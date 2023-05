Cautious Clay pubblica il singolo “Ohio”

Share

Cautious Clay firma con Blue Note Records e pubblica “Ohio“, il singolo che anticipa il prossimo debutto discografico per l’etichetta, in uscita quest’anno. Dal 2017, Cautious ha costantemente accresciuto una base di fan devoti con il suo songwriting sincero e un sound unico in grado di fondere con disinvoltura pop, R & B alternativo e indie rock. Con la sua prossima mossa, il cantante, compositore, polistrumentista e produttore – di stanza a New York, ma nato a Cleveland, noto anche come Joshua Karpeh – effettua un gigantesco balzo in avanti con un album ambizioso, che rivela un meno noto aspetto della sua arte nel rivelare profonde radici nel jazz.

“Ohio” parla delle esperienze giovanili di Cautious a Cleveland. La canzone danza su una robusta linea di basso anni ’70 memore degli Isley Brothers, mentre la suadente voce tenorile di Cautious fluttua in un paesaggio sonoro onirico su testi che parlano di un giovane Joshua in cerca di una via in un vasto mondo.

Crescendo nella casa dei genitori in cui R&B e jazz erano di casa, all’età di sette anni Joshua decide di imparare il flauto. Il suo insegnante Greg Pattillo, in seguito diventato una star su YouTube grazie alla sua serie virale “Beatbox Flute”, gli insegna come avvicinarsi allo strumento in modo creativo e contemporaneo. Al liceo imbraccia il sassofono e suona nella jazz band della scuola e in altri gruppi jazz e rock della città natale. In seguito, Joshua si trasferisce a Washington DC sia per laurearsi in economia che per studiare jazz alla George Washington University. Ha anche iniziato a scrivere e produrre tracce da solo, affinando la propria identità musicale come Cautious Clay su Soundcloud.

Cautious in seguito (nel 2018) riscuote ampi riconoscimenti con l’uscita dell’EP Blood Type, in cui compare il singolo rivoluzionario “Cold War”, disarmante richiamo all’onestà emotiva e alla trasparenza che scuote gli ascoltatori e supererà i 150 milioni di stream. La canzone viene quindi scelta per la serie televisiva HBO di grande successo di Issa Rae, Insecure, nel film di Olivia Wilde, Booksmart, e infine ripresa da Taylor Swift e Jack Antonoff in “London Boy” dall’album della pop star Lover. Ulteriori esperienze come autore e produttore lo vedono con Billie Eilish, John Mayer, John Legend, Khalid, Kavinsky, Melanie Martinez, Remi Wolf e altri.

Dopo altri due EP – Resonance e Table of Context – Cautious pubblica il suo album di debutto, Deadpan Love nel 2021, rivelandosi all’altezza delle aspettative grazie ad un album incentrato sull’equilibrio tra sé e gli altri. Con il suo debutto su Blue Note, Cautious Clay offre uno sguardo ancora più artisticamente introspettivo ed autobiografico.

Comunicato Stampa: Franco Galliano