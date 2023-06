“Mani in alto” il nuovo singolo di Elettra Lamborhini

Share

“MANI IN ALTO” è il nuovo singolo di ELETTRA LAMBORGHINI, disponibile da oggi per la programmazione radiofonica e su Youtube e contenuto in “ELETTRATON”, secondo disco di inediti che arriverà sempre il 2 giugno in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD).

L’album, pubblicato su etichetta Island Records/Universal Music Italia (pre-order e pre-save su https://island.lnk.to/elettraton), sarà disponibile nello store https://shop.universalmusic.it/ in una esclusiva versione CD autografata.



“ELETTRATON”, oltre al nuovo singolo, contiene “A MEZZANOTTE” (brano pubblicato lo scorso dicembre in occasione delle feste di Natale) e altre 8 tracce inedite scritte e prodotte con grandi nomi della musica italiana e internazionale come Villabanks, Shablo, Davide Petrella, Giordano Cremona, Riccardo Scirè, Jacopo Ettorre, la star spagnola Chema Rivas.

Questa la tracklist completa:

Adelante

Mani in alto

La falda

Travesuras

Torero

Teta feat. Villabanks

Perreandote

Un secondo fa feat. Chema Rivas

Tu si

A mezzanotte

“ELETTRATON” è pronto per riconsegnare lo scettro della musica reggaeton italiana alla sua iconica queen dopo il successo multiplatino di brani come “Pistolero”, “Caramello” e molti altri.

ELETTRA LAMBORGHINI, alla sua seconda prova discografica, è riuscita con queste 10 tracce a costruire un vero e proprio ponte tra Milano, Madrid e Miami, le sue città d’elezione e quelle in cui questo disco è venuto alla luce.

Elettra ha seguito fin dall’inizio ogni aspetto di questo progetto, dalla scelta delle basi alle produzioni, dalla scrittura dei testi alle foto e alle grafiche. Un lavoro questo che è durato mesi di scambi e confronti continui per arrivare ad un prodotto che fosse pienamente al centro del mondo di Elettra, un mondo fatto di leggerezza e allegria, di colore e di musica capace di intrattenere il pubblico di tutte le età. Il reggaeton, cultura da cui Elettra attinge a piene mani, ha dimostrato negli ultimi anni di poter essere il linguaggio musicale non solo del paese in cui è nato ma di tutto il mondo ed Elettra riesce a mixarlo sapientemente con la giusta dose di pop internazionale.

Il mondo di Elettra Lamborghini è a tutti gli effetti un mondo fatto di contaminazioni, lingue (oltre l’Italiano e l’inglese è lo spagnolo la lingua più amata da Elettra e che lei ha scelto per esprimersi), immagini e suoni che si rincorrono dall’Europa agli Stati uniti fino in Sud America.

ELETTRA LAMBORGHINI incontrerà i fan di tutta Italia nel suo ELETTRATON INSTORE TOUR che partirà venerdì 2 giugno, data di uscita di “ELETTRATON”, da Roncadelle (BS) per poi proseguire da Nord a Sud toccando le principali città italiane.

Questi gli appuntamenti di ELETTRATON INSTORE TOUR:

2 giugno ore 18.00 – Elnòs Shopping – Via Luigi Einaudi, 5, 25030 Roncadelle BS

3 giugno ore 16.30 – CC Euro Torri – Via Rocco Bormioli, 33/A, 43122 Parma PR

5 giugno ore 18.00 – CC Piazza Paradiso – Piazza Bruno Trentin, 1, 10093 Collegno TO

6 giugno ore 17.30 – Mondadori Piazza Duomo Milano

7 giugno ore 16.30 – Centro Acquisti Le Piramidi – Via Pola, 20, 36040 Torri di Quartesolo VI

8 giugno ore 18.00 – OrioCenter – Via Portico, 71, 24050 Orio al Serio BG

9 giugno ore 17.00 – CC Centronova – Via Villanova, 29, 40055 Castenaso BO

10 giugno ore 16.30 – Discoteca Laziale – Via Giovanni Giolitti 263, 00185 Roma

11 giugno ore 16.30 – CC Latinafiori – V.le Pier Luigi Nervi, 04100 Latina LT

12 giugno ore 17.30 – CC Campania – Località Aurno, 87, 81025 Marcianise CE

13 giugno ore 17.00 – CC Porte dello Jonio – Via per S. Giorgio, 74121 Taranto TA

14 giugno ore 17.30 – CC Maximall – Via Antonio Pacinotti, 84098 Pontecagnano Faiano SA

15 giugno ore 16.30 – Parco Commerciale Belvedere – Contrada Spalla, 96010 Melilli SR

Concluso il periodo di promozione del disco, ELETTRA LAMBORGHINI darà il via al suo ELETTRATON TOUR, una serie di date che la porteranno dal vivo per tutta l’estate in giro per l’Italia.

Questi i primi appuntamenti confermati prodotti e organizzati da Color Sound (per informazioni https://www.colorsound.com):

1 luglio 2023 SASSUOLO (MO) Youth Festival

9 luglio 2023 BELLARIA IGEA MARINA Piazza Capitaneria di Porto

13 luglio 2023 MERANO (VE) Merano Summer Festival

22 luglio 2023 OROSEI (NU) Loc. Tanka e Idda

29 luglio 2023 LADISPOLI Summer Festival

7 agosto 2023 VILLACIDRO (SU) Parco Via Farina

14 agosto 2023 San Leone (AG) Piazza Giglia

15 agosto 2023 DELIANUOVA (RC) Piazza Regina Elena

17 agosto 2023 TOTTEA (TE) Piazza Roma

26 agosto 2023 PATTADA (SS) Campo Sportivo

10 settembre 2023 CAMPANEDDA (SS) Piazza Ruiu

Elettra Lamborghini, artista multiplatino da 1.6 miliardi di stream nel mondo, 500 milioni di views su Vevo/YouTube e 7.2 milioni di follower su Instagram, torna alla musica dopo gli impegni televisivi che l’hanno vista e la vedono tuttora impegnata con i PanPers sul Nove per il programma ONLY FUN- Comico Show.

Elettra Lamborghini è una donna dalle mille passioni che ha trovato nella musica e nella televisione il suo habitat naturale, quello dove poter mettere in mostra la sua incredibile verve e genuinità.

Tra le poche donne dello spettacolo che possono vantare una statua di cera nel famoso museo di Madame Tussauds (nel suo caso quello di Amsterdam), Elettra (inserita nel 2020 nella speciale classifica Top 100 degli Under 30 Giovani Leader del Futuro stilata dalla prestigiosa rivista Forbes Italia) alterna fin dai suoi esordi nel 2015 partecipazioni a trasmissioni televisive in Italia e all’estero (dagli show di MTV in Italia, Spagna e Inghilterra a tv show di grande successo come The Voice of Italy) alla conduzione di programmi iconici come Miss Italia e da ridere come Only Fun, alla pubblicazione di singoli di grande successo discografico sia da solista che in collaborazione con protagonisti delle classifiche italiane e internazionali (Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Khea, Duki e Quavo, ecc).

Tra i prossimi impegni anche la tredicesima edizione di Italia’s Got Talent che arriverà su Disney+ e vedrà Elettra giudice insieme a Khaby Lame e ai veterani Mara Maionchi e Frank Matano.

La musica di Elettra Lamborghini mescola sapientemente ritmi latini su basi catchy e di stampo squisitamente pop, musiche in grado di portare ovunque good vibes e buon umore, caratteristiche che la distinguono anche nella vita di tutti i giorni.

Lei è la Twerking Queen, pronta per accompagnare anche quest’anno chiunque avrà voglia di divertirsi e ballare su ogni spiaggia e ogni dancefloor.

Comunicato Stampa: Claudia Attanasi