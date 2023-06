Esce il nuovo album di The Andre

Share

Esce il 9 giugno MENTRE NON RIESCO A DORMIRE, il nuovo album di THE ANDRE per Freak&Chic, distribuzione Artist First.

Dopo l’esordio discografico con “Themagogia” e l’ep “Evoluzione”, il cantautore bergamasco annuncia l’uscita del suo primo album di soli inediti, un disco acuto e irriverente, prodotto da The Andre e Stefano Maggiore presso il Freak Studio di Bologna.



Il disco è stato anticipato da SIGNORA MIA, singolo dalla strumentale incalzante che crea un meraviglioso legame d’antitesi con il testo: un brano colto dalle sembianze pop. Un bano capace di affrontare con sarcasmo ed ironia i temi che affliggono la comunicazione politica e popolare dei nostri giorni. Si inserisce all’interno di un disco che racconta il rapporto fra l’uomo contemporaneo e il tempo, alternando acute analisi sulla società attuale e profonde analisi interiori, scavando nei dubbi e nelle solitudini della contemporaneità.

Il concept vede il protagonista sperimentare tutti i valori del tempo. L’attesa e la prospettiva come generatore di ansie per il futuro e ripensamenti del passato (Mentre non riesco a dormire), il tempo che va fatto fruttare e la paura di non impiegarlo al meglio (Bianconiglio), la sensazione di arrivare sempre in ritardo a propri obiettivi (Le cose che voglio), il tempo distorto dei social (Specchio Nero), le verità taciute e immutate nel tempo (Le cose che non posso dire). Il protagonista prova a fuggire queste ansie affondando nelle memorie del passato, ma continua a ritrovarle sotto diverse forme: l’ansia di scappare dal posto dove si è nati per non rimanerci attaccati (Pesce), il tempo che divora anche i sentimenti più profondi (Sale). Torna nel presente in un trip di autoanalisi, provando ad analizzare l’incapacità di vivere la realtà come si presenta (Piuttosto che). La conclusione a cui giunge è che le proprie nevrosi si possono solo accettare e cercare di mitigare, perché alla fine comunque ci si deve svegliare (Alla fine).



“È un disco che parla del tempo, dell’ansia e della morte: come mi è stato fatto notare, quello di cui parla ogni opera d’arte. È un disco che parla del tempo per come ci è stato raccontato negli ultimi decenni: un capitale da gestire e da far fruttare, un’opportunità per aumentare la propria influenza, un rifugio in cui rintanarsi quando il presente ci scontenta. È un disco che prova a raccontare una storia. C’è un eroe, una notte insonne e un obiettivo: riuscire a dormire.”



CREDITI

Autore: Alberto Ghezzi

Compositori: Alberto Ghezzi, Stefano Maggiore

Prodotto da Stefano Keen Maggiore presso Freak Studio di Bologna

Mixato e masterizzato da Andrea Sollo Sologni

Label: Freak&Chic

Edizioni: Freak&Chic BIO

The Andre è l’epiteto artistico dietro il quale si nasconde Alberto, cantautore bergamasco, che ha cantato e riscritto i più grandi successi di genere trap con la voce e la poetica di Fabrizio De André, nascosto dagli occhiali da sole e una felpa col cappuccio. The Andre sorprende in pochi anni pubblico e critica grazie a scelte coraggiose e spiazzanti, tra cui l’ultima, nel 2021 quando abbandona la maschera di scena e il divertissement musicale da lui creato, per intraprendere il suo percorso cantautorale, trampolino verso una nuova direzione ancora tutta da vivere e da scrivere.



The Andre è stato inoltre invitato da Dori Ghezzi e la Fondazione De André ad esibirsi su Raiuno in occasione del programma “Una Storia da Cantare” e la stessa Dori Ghezzi ha scritto la prefazione della sua divertente autobiografia IO È UN ALTRO (People).



Ha partecipato a due edizioni del Wired Next Festival come simbolo della contaminazione musicale su YouTube, oltre ad aver duettato con Achille Lauro, Chadia Rodriguez e molti altri artisti su Sky come ospite fisso di X Factor Italia. Ha suonato nei più importanti festival musicali tra cui Flowers Festival, Home Festival, Goa Boa, Sponz Fest, Musicultura.



DISCOGRAFIA

Il 7 maggio 2021 esce EVOLUZIONE (Freak&Chic/ArtistFirst), il primo EP di inediti del cantautore, anticipato nel 2020 dal singolo Captatio Benevolentie. Un racconto di quattro canzoni legate da un fil rouge che attraversa il senso dell’evoluzione, sia personale che biologica.



Il 18 gennaio 2019 esce il suo disco d’esordio THEMAGOGIA – Tradurre, tradire, trappare (Freak&Chic/ArtistFirst) in formato CD e vinile. Il disco segna una svolta nella pur giovane carriera artistica di The Andre, allontanandosi quasi del tutto dalle cover e introducendo il nuovo concept compositivo della ‘traduzione’ ossia la rielaborazione da zero di brani celebri, oltre che sull’arrangiamento anche nella parte testuale.

Comunicato Stampa: Cesare Astarte