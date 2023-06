Uscito oggi il nuovo brano di Lost Frequences

Share

Il Dj e producer multiplatino da oltre 4 MILIARDI di stream e vincitore di un Grammy Award LOST FREQUENCES è pronto ad accompagnarci nella nuova stagione estiva!

È uscito oggi in digitale ed entra in rotazione radiofonica “THE FEELING” (Epic Amsterdam/Sony Music), il nuovo irresistibile ed emozionante singolo del Dj belga.

Il brano passa perfettamente dall’elettronica più spensierata ad elementi acustici e country, creando una produzione up-tempo che farà ballare tutti.

Ricco di interposizioni delle percussioni, una linea di chitarra eccezionale e accordi ipnotizzanti, il sound di Lost Frequencies non può essere iscritto sotto un solo genere grazie alla sua abilità di mettere a disposizione i presupposti per una hit unendo il folk con un sound a tutto volume che fuoriesce dalle casse.

“THE FEELING” riesce a trasportare gli ascoltatori in un luogo in cui il sole splende e il divertimento regna sovrano, mostrando un lato completamente nuovo del suo sound, capace di far alzare le temperature!

Il dj e producer multiplatino Felix De Laet, più comunemente noto come LOST FREQUENCIES, è da anni in prima linea nella scena della musica dance e dell’elettronica dopo aver ottenuto un successo fulmineo nel corso della sua carriera. Nominato costantemente all’interno del sondaggio Top 100 DJs della rivista DJ Mag, è stimato per la sua musica – come testimoniano i suoi tour live sold-out e i dj set di fama mondiale – perché attraversa i vari generi musicali, attirando il pubblico in tutto il mondo. Il 2023 ha già visto l’artista ricevere la sua prima nomination ai Brit-Award per “Where Are You Now“, singolo che ha ottenuto il disco di PLATINO, scalato le classifiche mondiali e superato oltre 1 miliardo e mezzo di stream. Lost Frequencies nella sua carriera vanta numerose hit e più di 4 miliardi di stream.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni Eleonora Lorusso