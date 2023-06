Da oggi in rotazione radiofonica “CASPER”, il nuovo dell’irlandese Robert Grace

Share

“Casper parla di me” – racconta la star di TikTok a proposito di questo nuovo brano, che parla dell’impegno cronico nel pianificare giorni o settimane in anticipo qualcosa, per poi realizzare, quando arriva il momento, che si preferirebbe di gran lunga rimanere a casa, guardare la tv e restare da soli. “Mi sento quell’amico che dice sempre che sarà presente e poi finisce per ghostare tutti quanti. A volte non lo faccio neanche apposta, è solo che sono pessimo a rispondere ai messaggi… sono letteralmente la persona peggiore con cui comunicare via testo”.

Partendo dalla frase spiritosa “My friends all call me Casper cuz I ghost them all the time”, la traccia si apre su accordi di pianoforte veloci e drammatici, in un crescendo di tensione che culmina nel primo verso. Come sempre i testi di Robert Grace sono diretti e ironici, e nonostante la tematica del brano non sia allegra, la melodia è leggera e briosa. Elemento speciale della canzone è la linea vocale, che simula un coro di bambini.

“Casper” arriva sulla scia del singolo di successo di Robert Grace “Not OK”, che ha accumulato più di 18 milioni di stream in pochi mesi. Prima ancora di firmare con qualsiasi etichetta discografica, è riuscito a creare organicamente attorno a sè un grande seguito: grazie alle hit virali “Fake Fine” (25 milioni di stream) e “Hate Me” (16 milioni di stream) ha raggiunto oltre 2,9 milioni di followers su TikTok, diventando l’artista irlandese più seguito nel 2022, superando nomi del calibro di Niall Horan e Dermot Kennedy.

Com.Stampa Sony Music