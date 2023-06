Al Roma Film Music Festival “Bugs Bunny at the Symphony”

Dopo il successo della prima edizione, non poteva esserci inizio più scoppiettante per il secondo appuntamento con il Roma Film Music Festival, in programma dal 30 settembre all’8 ottobre.

Sabato 30 Settembre (due spettacoli alle 15 e alle 19) e Domenica 1 Ottobre (ore 15) presso l’Auditorium Conciliazione andrà in scena, in prima esecuzione assoluta per l’Italia, “Bugs Bunny at the Symphony”, una irresistibile carrellata tra i più iconici e amati cartoni animati “Looney Tunes” della Warner Bros. Proiettati sul grande schermo, con le partiture originali ispirate ai grandi capolavori della musica classica eseguite in perfetto sincrono dagli oltre 70 elementi dell’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro George Daugherty, ideatore del format insieme a David Ka Lik Wong.

Questo “cine-concerto” unico nel suo genere è stato acclamato dal pubblico e dalla critica internazionale e ha registrato il tutto esaurito per tre decenni con le più grandi orchestre e nelle più grandi sale da concerto del mondo, dall’Hollywood Bowl alla New York Philharmonic, dalla Royal Philharmonic alla Sydney Opera House.

Il famoso coniglio e la sua inseparabile carota saliranno sul podio (anzi sullo schermo) anche per salutare insieme al pubblico i 100 anni della Warner Bros., fondata il 4 aprile 1923 da Albert, Harry, Sam e Jack Warner. Festeggiamenti globali in tutto il mondo celebreranno l’impareggiabile secolo di narrazione, musica, innovazione tecnica e altro ancora dello Studio.

“Looney Tunes” e “Merrie Melodies” sono ancora oggi uno dei fiori all’occhiello della major, creati dai fratelli Warner per valorizzare l’immenso catalogo musicale a disposizione. Per questo le avventure di Bugs Bunny, Daffy Duck, Taddeo, Willie Coyote e Beep Bee, Silvestro e Titti e tanti altri personaggi sono state costruite sulle esilaranti musiche di Carl Stalling e Milt Franklyn, ispirate – solo per citare alcuni maestri – a Wagner, Rossini, J. Strauss, Liszt, Smetana, von Suppé, Tchaikovsky, Mendelssohn, Ponchielli, Donizetti e tanti altri.

Questa speciale infusione di musica classica – eseguita dal vivo da una grande orchestra – e i ritmi scatenati dei cartoon rendono “Bugs Bunny at the Symphony” un’esperienza unica e consigliata agli spettatori di tutte le età. Per i più piccoli, in particolare, è il concerto perfetto che saprà accendere passione e curiosità verso la musica sinfonica. Con un sorriso.

GEORGE DAUGHERTY

George Daugherty ha diretto più di 250 orchestre americane e internazionali e ha ottenuto un Primetime Emmy Award, altre cinque nomination agli Emmy e numerosi altri riconoscimenti per il suo lavoro in televisione e al cinema. È stato spesso direttore ospite della New York Philharmonic, della Philadelphia Orchestra, della Boston Pops, della Pittsburgh Symphony, della Detroit Symphony, della Cleveland Orchestra, della San Francisco Symphony, della Seattle Symphony, della Danish National Symphony, dell’Orchestre de la Suisse Romand, della Hong Kong Philharmonic e di molte altre. Ha diretto la Los Angeles Symphony all’Hollywood Bowl 22 volte e la National Symphony 20 volte al Wolf Trap. È stato spesso direttore ospite della Sydney Opera House e della Sydney Symphony Orchestra, della Melbourne Symphony Orchestra, della Royal Philharmonic Concert Orchestra di Londra e in tournée in tutto il Regno Unito, oltre che negli Stati Uniti e in Canada, dirigendo “A Royal Christmas” per Dame Julie Andrews. Christopher Plummer e il Royal Ballet.

Noto direttore d’orchestra di balletto e opera, ha diretto per l’American Ballet Theatre, la Bavarian Staatsoper e il Balletto, il Balletto della Scala, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Bellas Artes e numerose altre compagnie, ed è stato direttore musicale del Ballet Chicago, del Chicago City Ballet, del Louisville Ballet e del Ballet San Jose, tra le tante. George Daugherty e il partner produttore David Ka Lik Wong hanno ricevuto il Primetime Emmy come produttori esecutivi della produzione di animazione e live action della ABC di “Peter and the Wolf” di Prokofiev, che

Daugherty ha anche diretto, scritto e diretto, e per il quale è stato anche nominato all’Emmy per Outstanding Music Direction. “Peter and the Wolf” è stato uno degli speciali per bambini più premiati della storia della televisione, ricevendo anche un Writer’s Guild (WGA) Award e un Non-Competition Award al Festival e Market della Televisione del Festival di Cannes. Daugherty e Wong sono stati anche produttori esecutivi e scrittori della serie per bambini “Sagwa, The Chinese Siamese Cat” della PBS/Sesame Workshop, ed entrambi hanno ricevuto una nomination agli Emmy per “Rhythm & Jam”, la loro serie di speciali educativi sulla musica della rete ABC.

Nel 1990, Daugherty e Wong hanno creato “Bugs Bunny On Broadway”, che ha debuttato al Gershwin Theatre di Broadway registrando il tutto esaurito e che, insieme al suo sequel “Bugs Bunny at the Symphony”, da allora ha riscosso il plauso della critica e il tutto esaurito in tutto il mondo, con un pubblico di oltre 2 milioni di persone.

DAVID KA LIK WONG

David Ka Lik Wong è anche vincitore di un Prime Time Emmy Award, tre volte candidato agli Emmy, ha creato programmi e concerti a Broadway e per le più grandi orchestre sinfoniche e sale da concerto del mondo, e insieme a George Daugherty ha prodotto, scritto e creato una serie di programmi televisivi e film acclamati dalla critica per Warner Bros, ABC/Disney, Sesame Workshop, PBS e altri importanti studi e reti. È stato co-creatore, produttore, direttore tecnico/scenico e lighting designer di “Bugs Bunny at the Symphony” per tutta la sua storia. Oltre a produrre concerti per le orchestre sinfoniche e le sedi più prestigiose del mondo, dall’Hollywood Bowl alla Sydney Opera House, Mr. Wong è stato produttore esecutivo e scrittore della serie PBS vincitrice di un Emmy Award “Sagwa, The Chinese Siamese Cat“, ha ricevuto una nomination all’Emmy come produttore esecutivo di “Rhythm & Jam” per la rete televisiva ABC e ha ricevuto il Primetime Emmy Award come produttore esecutivo di “Peter and the Wolf” della ABC, oltre a numerosi altri importanti riconoscimenti, tra cui un Non-Competition Palm Award al Festival e Market della Televisione del Festival di Cannes.

ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA (O.I.C.)

Fondata da Marco Patrignani, l’Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.) è la prima orchestra sinfonica italiana dedicata esclusivamente all’interpretazione ed esecuzione di colonne sonore, nata con l’obiettivo di promuovere in Italia e nel mondo lo straordinario patrimonio artistico e culturale della musica per il cinema. Ciò avviene attraverso l’esecuzione di emozionanti e originali concerti multimediali, che abbinano una grande orchestra a proiezioni di suggestive creazioni visive, riprodotte direttamente sulle facciate di edifici storici o all’interno di prestigiosi teatri. L’Orchestra presta particolare attenzione al repertorio italiano, dedicandosi non solo all’esecuzione dei titoli più significativi del cinema mondiale, ma anche al recupero e al restauro di preziose partiture perdute, presentando l’eccellenza del suono italiano. L’Orchestra è nata all’interno dei Forum Studios, gli studi di registrazione fondati alla fine degli anni Sessanta da quattro pietre miliari della musica da film: Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli e Luis Bacalov. I concerti e le produzioni dell’orchestra, acclamati dalla critica, includono il film di Russell Crowe “Il Gladiatore” – eseguito al Circo Massimo di Roma, il luogo storico in cui si svolgeva la storia originale – così come le esibizioni in Italia, Cina e in tutto il mondo di tutti i film di Harry Potter, “Titanic“, “Guerre Stellari/Una Nuova Speranza“, “Il monello” di Charlie Chaplin e molti altri. Marco Patrignani e l’Orchestra sono gli ideatori e i fondatori del Roma Film Music Festival, di cui “Bugs Bunny at the Symphony” sarà l’evento di apertura nel 2023.

ROMA FILM MUSIC FESTIVAL

Il Roma Film Music Festival è il primo evento internazionale in Italia dedicato alle colonne sonore e ai loro protagonisti. È ideato e prodotto da Marco Patrignani, amministratore delegato dei Forum Studios, gli storici studi di registrazione fondati più di mezzo secolo fa dai pilastri della musica da film italiana e internazionale: Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Luis Bacalov. Ed è qui che è nata l’Orchestra Italiana del Cinema – di cui lo stesso Patrignani è presidente – il primo ensemble specializzato nella promozione e valorizzazione della musica per il grande schermo. Dopo il successo della prima edizione 2022, il programma del Festival di quest’anno si preannuncia ancora più ricco e aperto al più ampio spettro di pubblico. Appassionati, addetti ai lavori, compositori, musicisti e produttori: tutti insieme sotto il cielo della città universalmente riconosciuta come una delle capitali del cinema mondiale. Il programma prevede masterclass, workshop e, naturalmente, grandi eventi all’Auditorium Conciliazione, la prestigiosa sala concerti nel cuore di Roma, a due passi dalla Basilica di San Pietro. “Bugs Bunny at the Symphony” è l’evento di apertura di un Festival che promette autentiche sorprese in un emozionante carosello tra musica e immagini.

WARNER BROS. DISCOVERY GLOBAL THEMED ENTERTAINMENT

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment (WBDGTE), parte di Warner Bros. Discovery Global Brands and Experiences, è leader mondiale nella creazione, nello sviluppo e nella concessione di licenze per l’intrattenimento in location, eventi dal vivo, mostre ed esperienze nei parchi a tema basate sui più grandi franchise, storie e personaggi degli studi cinematografici, televisivi, di animazione e giochi di Warner Bros. WBDGTE ospita le innovative location di The Wizarding World of Harry Potter nei parchi a tema Universal di tutto il mondo, Warner Bros. World Abu Dhabi, The WB Abu Dhabi, The FRIENDS Experience, The Game of Thrones Studio Tour e innumerevoli altre esperienze ispirate a The Wizarding World, DC, Looney Tunes, Scooby-Doo, Game of Thrones, FRIENDS e altro ancora. Con i migliori partner del settore, WBDGTE permette ai fan di tutto il mondo di immergersi fisicamente nei loro marchi e franchise preferiti.

IF/X PRODUCTIONS

La Industrial F/X Productions, vincitrice di un Emmy Award e conosciuta nel mondo dello spettacolo come IF/X, è nata a Los Angeles e San Francisco e si è ora trasferita a Las Vegas. Fondata da George Daugherty e David Wong, e ora con l’aggiunta della socia e produttrice Amy Minter, IF/X ha creato concerti di orchestre sinfoniche dal vivo, produzioni musicali di Broadway, speciali e serie televisive e lungometraggi premiati e acclamati dalla critica per tre decenni, collaborando con studi, reti ed etichette iconiche, tra cui Warner Bros, ABC, CBS, PBS, PBS Kids, National Public Radio, Sesame Workshop, BBC, Canadian Broadcasting Corporation, Radio Canada, RCA, Water Tower Music, Warner Bros. Records, BMG, Sony Entertainment e altri, oltre che per le principali orchestre sinfoniche e sedi concertistiche del mondo. IF/X ha prodotto e portato in tournée “Bugs Bunny at the Symphony” fin dalla sua creazione nel 1990.

CPAP

Fondata nel 2005, la Chinese Performing Arts Production (CPAP) è specializzata nel portare le più prestigiose esperienze musicali e multimediali internazionali in Cina e nelle regioni circostanti, lavorando a stretto contatto con stimati direttori e orchestre. La CPAP è nata principalmente per creare e produrre concerti dal vivo, ma ha ampliato il suo repertorio ad altri progetti di intrattenimento come l’opera, il balletto e le produzioni di danza moderna. Attraverso le sue produzioni teatrali e dal vivo, e attingendo sia ai cataloghi di musica popolare che ai compositori pop classici, il catalogo della CPAP comprende ora tutto, dalla musica classica alle colonne sonore dei film. Tra i principali successi della CPAP figurano le tournée con il compianto Maestro Lorin Maazel e il leggendario Maestro Zubin Mehta, l’esibizione dei Cincinnati Pops e del Maestro Erich Kunzel alle Olimpiadi di Pechino del 2008 e la messa in scena di produzioni cinesi alle Olimpiadi di Londra del 2012 in uno scambio culturale tra i due Paesi. Dal 2017 in poi, il CPAP ha collaborato con CineConcerts per la serie Harry Potter Film in Concert, portando in Cina e a Macao queste storie preziose e le amate musiche dei compositori John Williams e Patrick Doyle. Nel 2019, la CPAP ha organizzato una residenza record di diciotto spettacoli della serie Harry Potter Film in Concert presso il resort MGM Cotai di Macao. CPAP è il rappresentante esclusivo di “Bugs Bunny at the Symphony”.

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

INFO

Biglietti in vendita dal 20 Giugno

Under 12: Sconto 20% su ogni ordine di posto

Early Bird fino al 16 Luglio: sconto 10%

Family and Friends: sconto 15% (min. 4, max 10 biglietti)

Durata: 1 ora e 40 minuti con intervallo.

www.romafmf.com

info@romafmf.com

https://bugsbunnyatthesymphony.net/

