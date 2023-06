Under Fest 9 il festival hip hop

Share

Under Fest, il festival hip hop con la direzione artistica dei rapper Moder e Kenzie, si svolgerà al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna (RA) dall’1 al 5 agosto 2023. Come tradizione il festival, che ha un occhio di riguardo per gli artisti underground, prevede, oltre ai live, anche talk, cypher e, per la prima volta, una battle di freestyle.

I main artist di questa edizione, che si esibiranno dal vivo, sono Tormento, Jack The Smoker, Johnny Marsiglia e Claver Gold. Parteciperanno al festival in una serie di cypher anche Funky Nano, Adriana, Djomi, Y0, Ugo Crepa, Jekesa, Nickh + Gramo 150, Gabrix, Zelda e Pianta, Gunma MG, Bruno Bug, Brenno Itani, Kenzie e Bleach. Il dj ufficiale è Dj Dima. Infine nella quinta e ultima serata ci sarà una battle di freestyle presentata dagli Arcade Boyz.

In un territorio segnato tragicamente dalla recente alluvione, Under Fest ha deciso di organizzare, durante gli eventi, una raccolta fondi che verrà versata a “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”. Anche una parte dell’incasso derivante dalla vendita del merchandise del festival sarà devoluta per la stessa causa.

I due direttori artistici, Moder e Kenzie, riassumono così lo spirito dell’edizione di quest’anno:

“Questa nona edizione di Under Fest si svolge poche settimane dopo il disastro dell’alluvione che ha devastato la nostra Romagna, dunque abbiamo deciso, durante i 5 giorni del festival, di raccogliere fondi per la nostra regione, l’unica dove l’utopia di Under è possibile. Passando alla parte artistica, mai come quest’anno ogni ospite è parte di un mosaico: dal talento multiforme del sempre troppo poco celebrato Tormento dei Sottotono, passando per le barre incandescenti di Jack The Smoker, il liricista dell’anno Johnny Marsiglia, fino al ritorno della poesia di Claver Gold che ha fatto parte delle prime ormai mitiche edizioni. I cypher sono la nostra cifra stilistica e la ricerca degli artisti che li compongono è un lavoro continuo. Quest’anno abbiamo una delle squadre più forti di sempre, tutti giovanissimi provenienti da ogni parte d’Italia per dare uno spaccato reale dell’underground che si muove dall’estremo nord al profondo sud. Per il primo anno ci sarà una battle di freestyle, crediamo che sia il momento di riconnettere il mondo dei concerti con le battle, perché proprio i freestyler hanno ancora quella voglia di girare e confrontarsi che, negli anni bui, ha tenuto in piedi il movimento hip hop italiano. Ogni giorno ci saranno talk e approfondimenti che non potranno non tenere conto dei 50 anni di questo movimento che ancora oggi fa sognare generazioni intere“.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito. Di seguito il programma completo.

UNDER FEST 9

01 AGOSTO – 05 AGOSTO 2023

@ Bagno Peter Pan – Viale delle Nazioni, 260

Marina di Ravenna (RA)

INGRESSO GRATUITO

Day 1

Martedì 1 agosto

Talk ore 18.30

Dalle 21.30

Cypher con Funky Nano, Adriana, Djomi, Y0, Dj Dima

Main Artist Tormento

Day 2

Mercoledì 2 agosto

Talk ore 18.30

Dalle 21.30

Cypher con Ugo Crepa, Jekesa, Nickh + Gramo 150, Dj Dima

Main Artist Jack The Smoker

Day 3

Giovedì 3 agosto

Talk ore 18.30

Dalle 21.30

Cypher con Gabrix, Zelda e Planta, Gunma MG, Dj Dima

Main Artist Johnny Marsiglia

Day 4

Venerdì 4 agosto

Talk ore 18.30

Dalle 21.30

Cypher con Bruno Bug, Brenno Itani, Kenzie e Bleach, Dj Dima

Main Artist Claver Gold

Day 5

Sabato 5 agosto

UNDER BATTLE

Battle di Freestyle

Hosted by Arcade Boyz

Premio 500 euro

Iscrizioni aperte dal 15 al 30 luglio

(istruzioni sui canali social del festival)

Comunicato Stampa