Johnny Depp al Marostica Summer Festival

Unica data italiana per gli Hollywood Vampires. La “best bar band in the world” formata dall’attore e musicista Johnny Depp con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen sarà domenica 2 luglio (ore 21.30) in Piazza Castello per Marostica Summer Festival, nona edizione della manifestazione firmata da DuePunti Eventi. Attese oltre 6.000 persone per un evento che sfiora il sold out.

Dopo quattro anni di assenza, il super gruppo americano Hollywood Vampires torna infatti in Italia in un unico esplosivo spettacolo. La band, composta dai membri principali e dalle leggende del rock Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry degli Aerosmith e il chitarrista Tommy Henriksen – arriva a calcare un palcoscenico Italiano dopo 4 anni di assenza. Particolarmente attesa la presenza dell’attore Johnny Depp nella veste di scatenato musicista. La tradizione degli Hollywood Vampires è quella di suonare un tributo sfrenato ai grandi eroi perduti della musica e al loro stesso materiale originale, pubblicato nel loro album in studio “Rise”. Non facendo mistero del loro amore per il rock’n’roll britannico classico, arricchiscono i loro set con brani di The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motörhead e altri. Gli Hollywood Vampiressi sono riuniti per la prima volta per registrare nel 2015, unendo l’amore condiviso per le loro canzoni preferite e il desiderio di celebrare i loro “amici morti e ubriachi” suonando la musica degli eroi caduti. Prende il nome dal locale di Alice degli anni ’70 che includeva artisti del calibro di John Lennon, Keith Moon e Mickey Dolenz, esibizioni leggendarie seguirono in tutto il mondo. Con classici di artisti del calibro di The Doors, Love, AC/DC e altri, oltre ovviamente ai successi di Alice e Aerosmith, gli Hollywood Vampiressono stati votati come “miglior performance” del 2018 alla Wembley Arena di Londra nel loro ultimo viaggio nel Regno Unito. L’album di 16 tracce “Rise”, prodotto da Tommy Henriksen e gli Hollywood Vampires, è uno degli album rock and roll più puri, impenitenti e divertenti degli ultimi tempi, realizzato da maestri del mestiere e veri fan della forma. A differenza del loro disco di debutto del 2015, il secondo album è composto principalmente da materiale originale, scritto dalla band. Ci sono, tuttavia, nello spirito della missione originale dei Vampires, tre cover di canzoni originariamente scritte e registrate da leggendari rocker morti troppo giovani. Il concerto sarà aperto dal gruppo britannico Those Damn Crows. Apertura cancelli per il pubblico alle ore 19.00.

La nona edizione di Marostica Summer Festival vede in un unico, straordinario cartellone star internazionali del rock e della pop music, grandi voci italiane e nuovi idoli della scena contemporanea. Dopo l’apertura con Lazza e Hollywood Vampires, attesa per i Simply Red (lunedì 3 luglio, sold out), band capitanata da Mick Hucknall, fra i grandi successi di “Stars”, “Holding Back The Years”, “Fairground” e “Money’s Too Tight To Mention”. Il festival continua con Francesco Renga & Nek (5 luglio), MR.RAIN (6 luglio), Besame (8 luglio, ingresso gratuito), Mika (12 luglio) e Biagio Antonacci (13 luglio). Inizio concerti ore 21.30.

Marostica Summer Festival è organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza e con il sostegno di Volksbank, Trivellato Industriali, Sidastico, Arredogroup, Emisfero-Famila, Flynet, Univer2000, Vicentinox, TargaSystem, Montegrappa, Distilleria Nardini, Porto di Mare.

I biglietti dei concerti sono disponibili nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Tutto il programma su www.marosticasummerfestival.it

Informazioni:

DuePunti Eventi – tel. 0445.360516 – eventi@duepuntieventi.com

Comunicato Stampa: Marostica Summer Festival